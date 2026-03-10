Highlights de curling en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: resultado del Suecia vs Canadá ronda 8 equipos mixto

El conjunto canadiense se mantiene como uno de los favoritos para ganar al seguir invicto en el torneo, con tres partidos aún por disputar en la fase de grupos

En un emocionante enfrentamiento de curling en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Canadá logró una victoria reñida por 5-6 sobre Suecia en la ronda 8 por equipos mixto. Desde el inicio del encuentro, la dupla canadiense mostró su poderío, marcando tres puntos en los primeros cuatro ends, lo que les dio una ventaja tempranera y les permitió controlar el ritmo del partido. Durante los primeros compases del juego, Suecia apenas logró marcar un punto, quedando atrás en el marcador hasta el quinto end.

Sin embargo, en la recta final, Suecia reaccionó con fuerza, intentando una remontada con cinco puntos en los últimos tres ends, lo que puso presión sobre el equipo canadiense. A pesar de este esfuerzo, Canadá no perdió la compostura y, con una jugada estratégica en el último end, consiguió tres puntos decisivos que le aseguraron la victoria. El equipo canadiense se mostró sólido en momentos clave, dejando en claro su capacidad para manejar situaciones de presión.

Tras seis partidos en el torneo, la dupla canadiense sigue invicta, lo que refuerza su estatus de favoritos para llegar a la final. Su impresionante desempeño y la habilidad para mantener el control en momentos críticos han hecho que Canadá se posicione como uno de los equipos más fuertes en la competición de curling en silla de ruedas en estos Juegos Paralímpicos. Sin duda, los canadienses serán un rival a tener en cuenta en las etapas finales del evento.

