Philadelphia Union vs América en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

Las Águilas tratarán de sacar ventaja como visitantes ante uno de los mejores elencos de la MLS

Así luce el Subaru Park

El Subaru Park está listo para recibir el partido de esta tarde entre Philadelphia y América. Se trata de es un inmueble multipropósito en Chester, Pensilvania, Estados Unidos. La casa del Philadelphia Union tiene una capacidad para 18,500 aficionados.

El escenario nos espera. 🫡 pic.twitter.com/V804eqVeGB — Club América (@ClubAmerica) March 10, 2026

Criterios de desempate de la Concachampions

La ronda de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 se disputará a partidos de ida y vuelta. Si el marcador global termina empatado tras los dos encuentros, el primer criterio de desempate será el número de goles anotados como visitante durante el tiempo reglamentario.

En caso de que la igualdad persista tras aplicar esta regla, el partido de vuelta se extenderá a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Entre el final del tiempo reglamentario y el inicio de la prórroga habrá un descanso de cinco minutos, durante el cual los jugadores permanecerán en el campo o en el área técnica, según lo determine el árbitro.

Si el empate continúa después del tiempo extra, el equipo clasificado a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penales.

Alineaciones del Philadelphia Union vs América, al momento

Estas son las alineaciones probables para este juego:

Philadelphia Union: Andrew Rick, Philippe Ndinga, Nathan Harriel, Olwethu Makhanya, Geiner Martínez, Milan Iloski, Jesús Bueno, Jovan Lukic, Sullivan, Ezekiel Alladoh y Agustin Anello.

Andrew Rick, Philippe Ndinga, Nathan Harriel, Olwethu Makhanya, Geiner Martínez, Milan Iloski, Jesús Bueno, Jovan Lukic, Sullivan, Ezekiel Alladoh y Agustin Anello. América: Luis Malagón, Cristian Borja, Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Rodrigo Dourado, Alex Zendejas y Patricio Salas.

¡Así sale América en su visita a Philadelphia! pic.twitter.com/tl5ZxUhKPk — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 10, 2026

Las Águilas llegan al estadio

Los jugadores del América llegaron al Subaru Park con la ilusión de hacer un buen partido y llevarse un resultado que les permita regresar a casa a concretar el pase a los cuartos de final.

Llegamos al estadio. Listos para los Octavos de Final. 🦅 pic.twitter.com/BJRFHSxvh4 — Club América (@ClubAmerica) March 10, 2026

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

Para no perder detalle de este enfrentamiento, en Claro Sports podrás seguir nuestro tradicional minuto a minuto con toda la información más relevante de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego. En cuanto a la transmisión televisiva, Fox One tendrá la señal disponible en México

¿A qué hora juegan Philadelphia Union vs América hoy martes 10 de marzo en la Concacaf Champions Cup?

El Philadelphia Union recibirá al América en el Subaru Park este martes 9 de marzo para disputar el encuentro de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México, y a las 19:00 horas del Este en Estados Unidos

¡AMÉRICA, A SANAR SUS HERIDAS EN LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026!

Quieren dejar atrás su mal momento. Las Águilas del América quieren olvidarse de su ‘mal vuelo’ en la Concacaf Champions Cup este martes 10 de marzo cuando visiten al Philadelphia Union de la MLS.

El conjunto de Coapa accedió a esta instancia luego de eliminar, con apuros, al Olimpia de Honduras (2-1, empatando 0-0 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes). Por su parte, el Union está en esta instancia tras vencer al Defence Force de Trinidad y Tobago por un abultado marcador global de 12-0.

Actualmente, el América no la pasa bien en el Clausura 2026 de la Liga MX al ubicarse en la octava posición, la última que otorga un boleto a la Liguilla, mientras que, en el inicio de la temporada 2026 de la MLS, el Philadelphia Union no ha ganado al sumar tres derrotas en tres partidos.

Pese a estos resultado, el conjunto azulcrema no debería confiarse, es más, debería de salir en busca de una ventaja que lo haga jugar más tranquilo el encuentro de vuelta en la Ciudad de México.

