Highlights de curling en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: resultado de Noruega VS China ronda 5 equipos mixto

China mantiene el invicto e iguala a Canadá en la cima de la clasificación mientras que Noruega sigue sin ganar en el round robin mixto

China firmó su cuarta victoria consecutiva en el torneo de equipo mixto del curling paralímpico en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 al imponerse con autoridad por 11-2 sobre Noruega. El conjunto dirigido por Haitao Wang, que busca defender la medalla de oro conquistada en Beijing 2022, dominó el encuentro desde el inicio y confirmó su condición de favorito en la fase de round robin.

El equipo chino controló el ritmo del partido gracias a una ejecución sólida en los tiros clave. El cuadro asiático registró un porcentaje de acierto superior al 68%, mientras que Noruega apenas alcanzó el 59%. La diferencia se marcó especialmente en los takeouts, donde el conjunto asiático logró un 83% de efectividad, un factor determinante para abrir el marcador y mantener la ventaja durante todo el encuentro.

Desde el primer end, China tomó el control del partido al sumar un punto en cada uno de los dos primeros parciales y ampliar la diferencia con dos más en el tercero. Noruega logró descontar en el cuarto parcial, pero la reacción fue breve, ya que China volvió a tomar distancia con dos piedras en el quinto parcial.

El intercambio continuó en el sexto end con un punto para Noruega, aunque cualquier intento de remontada se disipó rápidamente. China cerró el partido con un espectacular séptimo parcial de cinco piedras que selló la victoria por diferencia amplia y confirmó la superioridad del vigente campeón paralímpico.

Juegos Paralímpicos de Invierno 2026: ¿Cómo quedó el Noruega vs China en curling en Milano Cortina?

Con este resultado, China elevó su marca a 4-0 y se mantiene en el liderato del torneo empatado con Canadá. Ambos equipos se enfrentarán este martes 10 de marzo en un duelo directo por la cima del round robin. Después, China continuará su calendario ante Letonia, Gran Bretaña y Suecia, en lo que será la reedición de la final paralímpica de Beijing 2022.

Noruega, por su parte, atraviesa un inicio complicado en el torneo y permanece en el fondo de la clasificación como el único equipo sin victorias tras cuatro partidos disputados. El conjunto nórdico buscará revertir su situación en la jornada del 10 de marzo cuando enfrente a Corea del Sur y a los anfitriones, Italia, antes de cerrar la fase de round robin con partidos ante Letonia, Suecia y Estados Unidos.

