Luis Díaz, un obrero sin gol en el baile del Bayern Munich al Atalanta

El colombiano fue titular y jugó los 90 minutos, en una llave que parece estar cerrada a falta de la vuelta en Alemania.

Luis Díaz vs Atalanta / REUTERS/Matteo Ciambelli.

El colombiano Luis Díaz fue titular este martes en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 entre Atalanta y Bayern Munich. Como un verdadero paseo podría determinarse que fue el triunfo ‘bávaro’ 1-6 en tierras italianas, con actuaciones magistrales de Michael Olise con doblete, ‘Lucho’, Serge Gnabry y los demás jugadores de la visita.

En el primer cuarto de hora del compromiso en Bérgamo el habilidoso jugador oriundo de La Guajira fue centro de patadas, halones de camiseta y un par de faltas, algunas señalas por el juez central pero en otras no porque decidió darle continuidad al juego. El número 14 le hacía el reclamo en varias ocasiones al colegiado y exigía amonestaciones por las reiteración del actuar de sus rivales.

Al 29′ Luis Díaz dejaba mano a mano a Nicolas Jackson, el colombiano se vestía de ’10’ y con una pequeña caricia a la pelota le dejaba servido el gola al delantero inglés, sin embargo no la sabía aprovechar. El ex-Chelsea se perdía la oportunidad para ampliar el marcador, mientras Harry Kane con una molestia miraba desde el banquillo.

¡De taquito!

El inicio del segundo tiempo fue un espejo de lo que había sido el término del primero. Con el 0-3 a su favor, Bayern seguía con el dominio de la esférica, un partido que pintaba para más goles para el cuadro alemán de cara a la vuelta en el Allianz Arena. Kompany se daba el lujo de seguir con Harry Kane en el bando, le daba más descanso al goleador inglés para que siguiera con su recuperación.

Al minuto 52 y con una pelota deambulando por el área Luis Díaz la controló, el colombiano hizo una fantasía y de taco habilitó a Nicolás Jackson, el artillero dio en la tecla para responder a la confianza a Vincent Kompany, le cruzaba la redonda a Marco Carnesecchi y anotaba el 0-4 parcial. ‘Lucho’ sumaba una asistencia más a su temporada de ensueño con el Bayern Munich.

Finalmente fue 1-6, amplia ventaja para el cuadro alemán que espera cerrar con broche de oro en casa y ante su gente. Para FlashSocre Luis Díaz tuvo una calificación de 9.1, siendo el segundo mejor evaluado en la contienda por debajo únicamente de Michael Olise. Tarde espectacular del colombiano con 4 tiros, 7 toques en el área contraria, 60 toques totales del balón y sufrió 2 faltas.

