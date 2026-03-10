¿Quién miente? Jhon Durán niega peleas en la Selección Colombia

El delantero desmintió todos los rumores de una supuesta pelea con jugadores e integrantes del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Jhon Durán y su novela en la Selección Colombia | Vizzor

Se viene una nueva convocatoria de la Selección Colombia y mucho se habla si ya será la lista final que se verá en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si bien, el equipo de Néstor Lorenzo tendría ya un delantero titular completamente consolidado como Luis Javier Suárez, el complemento de esa lista de goleadores es toda una incertidumbre.

Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Dayro Moreno, Radamel Falcao García y el siempre polémico Jhon Durán, son quiénes luchan por estar presentes en esa lista mundialista. Hace un par de días, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama le puso la “cruz” al delantero del Zenit de San Petersburgo.

En una entrevista para ESPN, la leyenda de la Selección Colombia y el Fútbol Profesional Colombiano afirmó que “Durán yo creo que es para el próximo mundial, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo porque peleó con el grupo. El que pelea con el grupo se saca solo. Condiciones tiene, por eso esta en la selección, por eso ha jugado donde ha jugado y mete goles, pero no puede pelear con el grupo”.

🇨🇴 Si en la lista al Mundial llegan a haber 4 centrodelanteros, el Pibe Valderrama llevaría a:

– Luis Suárez

– Jhon Córdoba

– Rafa Borré

– ‘Cucho’ Hernández



🗣️ “Jhon Durán se sacó solo… No puedes pelear con el grupo.”



El mono a su estilo!



Un lujo de entrevista. pic.twitter.com/hZGrWrmRCl — Andrés Lacouture (@AndresLacouture) March 9, 2026

Jhon Durán desmiente peleas en la Selección Colombia

Este martes 10 de marzo, a través de sus redes sociales Jhon Durán rompió el silencio. En una historia de Instagram, el ahora jugador del Zenit de San Petersburgo fue claro y concreto. “La VERDAD yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Eso es FALSO” declaró el futbolista colombiano.

Mensaje de Jhon Durán en sus redes sociales | @jaderduran9

Vale la pena recordar que, en su última convocatoria a la Selección Colombia, en los primeras días de junio del 2025, Jhon Durán fue desconvocado después del primer partido de la doble fecha por una supuesta lesión. De hecho, él mismo atendió a los medios de comunicación a su salida de la concentración del equipo nacional.

No obstante, desde entonces, el delantero de 22 años no ha vuelto a ser convocado a la ‘tricolor’. Más allá de un par de lesiones y sus idas y vueltas entre clubes en el último tiempo, el talento del Durán es innegable y sería una gran pieza para el Mundial 2026. Con la Selección Colombia ya acumula 17 partidos y tres goles.

Te puede interesar: