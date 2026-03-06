Yael Marmolejo, con el objetivo de llegar a la final de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno

El atleta de 22 años deberá quedar dentro de los tres primeros lugares en el serial de Copa para asegurar su lugar en los Centroamericanos y pensar en Los Angeles 2028

El pentatleta Yael Marmolejo es una de las caras nuevas de México en el ciclo olímpico que irá a las Copas del Mundo al ser segundo mejor del país en su especialidad y ahora quiere irse ganando un lugar internacionalmente que lo lleven a los Juegos Olímpicos de los Angeles 2028.

“Mi objetivo principal en las Copas del Mundo es pasar a la final porque es un reto, reto personal algo que yo quisiera. Tengo que echarle ganas este año y sé que puedo, ese es de mis objetivos pasar a la Final y en los Centroamericanos”, dijo en entrevista con Claro Sports.

Yael está en su primer año en la categoría mayor y se mudó en 2025 a la capital mexicana para mejorar su nivel junto al entrenador Isaac Cortés; su primera prueba la tendrá en la Copa del Mundo de El Cairo, del 8 al 12 de abril, a la cual llegará con el plus que los obstáculos los hace en 21 segundos.

“La clave es la disciplina, es la que me ha llevado con mi cuerpo, antes era motivación, pero esa te dura un día y si la llevas poco a poco es la que te lleva a dar los resultados y obstáculos lo prefiero que equitación y es algo nato que se me da”, explicó tras culminar su entrenamiento en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM).

El pentatleta de 22 años sueña con los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo que le abran la puerta con el título regional, aunque antes tendrá que ser uno de los tres mejores mexicanos en el serial de Copas para estar en un equipo en el que hay talento nuevo y juveniles.

“Cuando me dices Los Ángeles me da nervio, motivación, es adrenalina por cómo voy entrenando y como voy de resultados, sí se puede y esperemos llegar ahí”, acotó.

México llevará a los pentatletas mexicanos Manuel Padilla, quien es el más experimentado y se le sumarán Yael Marmolejo, Lorenzo y Esaú Florido, hay otro equipo b en el que están Duilio Carrillo, David García, Alan Izaguirre y Gandy Miranda que también tiene el aval para competir.

La primera copa será en El Cairo, la segunda en Bulgaria, del 11 al 15 de mayo, la tercera en Hungría, del 9 al 13 de junio para que la final del serial será en Budapest del 26 al 28 de junio.

