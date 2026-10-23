A un mes de la Media Maratón de Rionegro 2026: cerca de 2.000 atletas ya aseguraron su lugar

La vigésima segunda edición de la MMR2026 se correrá el domingo 15 de noviembre, con recorridos de 21K, 11,5K y 6K.

Media Maratón de Rionegro/ Prensa Media Maratón de Rionegro

La cuenta regresiva ya comenzó. A un mes de la Media Maratón de Rionegro 2026 (MMR2026), cerca de 2.000 atletas de Rionegro, el Oriente antioqueño y diferentes municipios del departamento ya se han inscrito para participar en una de las grandes fiestas deportivas de la región. La cita será el próximo domingo 15 de noviembre, cuando las calles del municipio se llenen de corredores, familias y aficionados al atletismo.

La expectativa crece con cada inscripción. Los atletas más experimentados ya se preparan para asumir el desafío de los 21 kilómetros, mientras que los amantes del running encuentran en los 11,5K una oportunidad para poner a prueba su resistencia y disfrutar de la competencia. Por su parte, los 6K serán el espacio ideal para que familias, amigos y corredores de todos los niveles compartan una jornada de actividad física y recorran juntos las calles de Rionegro.

Preparativos en marcha y últimos cupos disponibles

El IMER Rionegro y la organización adelantan los preparativos logísticos y operativos para recibir a los participantes en esta vigésima segunda edición. La meta es ofrecer una experiencia deportiva que combine competencia, bienestar, integración ciudadana y el reconocimiento de los lugares emblemáticos del municipio.

Con un cupo máximo de 5.000 deportistas y cerca de 2.000 inscritos, el tiempo para asegurar un lugar en la línea de salida comienza a agotarse. Por eso, la invitación es a no dejar la inscripción para última hora y sumarse desde ahora a una carrera que convoca a atletas de diferentes edades y niveles de experiencia.

Una premiación que motiva a correr por la victoria

Uno de los grandes atractivos de la MMR2026 será su bolsa de premios de $102.400.000, la más alta entre las carreras regionales de Colombia. La competencia reconocerá el desempeño de los atletas en las categorías Élite, Veteranos A, Veteranos B y Máster, tanto en las ramas masculina como femenina.

En los 21K serán premiados los cinco mejores hombres y mujeres de cada categoría, mientras que en los recorridos de 11,5K y 6K recibirán reconocimiento los dos mejores de cada rama y categoría. Además, se mantendrá la categoría Mejores Rionegreros, que distinguirá de manera independiente a los dos mejores hombres y las dos mejores mujeres del municipio en las tres distancias y en todas las categorías.

Cada participante también recibirá un completo kit de competencia, que incluye número oficial, camiseta oficial, chip de cronometraje, hidratación durante el recorrido y en la meta, póliza de accidentes, medalla de participación y registro fotográfico gratuito.

Rionegro se prepara para correr

La Media Maratón de Rionegro 2026 invita a deportistas, aficionados y familias a ser protagonistas de una jornada que celebra el deporte y el orgullo por el Oriente antioqueño. A un mes de la competencia, cada vez son más los corredores que se suman a este encuentro.

Las inscripciones tienen un valor de $120.000 y están disponibles en: www.tuinscripcionenlinea.com/eventos/mmr2026.

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