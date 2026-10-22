¡La Hormiga González necesitaba este golpe de confianza! El gol que puede cambiar su historia en Olympiacos y Europa

Sus compañeros de equipo respaldaron al delantero mexicano al dejarlo solo para recibir la ovación de la afición tras el gol del triunfo en la Europa League

Armando González volvió a anotar en la Europa League | Claro Sports

La participación de Armando ‘Hormiga’ González en la victoria del Olympiacos por 1-0 sobre el Sparta Praga, correspondiente a la jornada 3 de la Fase Liga de la Europa League, podría representar un punto de inflexión para el delantero mexicano. Después de permanecer relegado al banquillo en los últimos compromisos, el exjugador de Chivas apareció en la recta final para darle la victoria al conjunto griego.

Nuestro especialista Alejandro Orvañanos consideró que el gol le ayudará al canterano del Guadalajara a recuperar la confianza en él mismo para los próximos compromisos. Aunado al hecho de que recibir el reconocimiento de sus compañeros y de la afición podría tener un impacto importante en el estado anímico del atacante, quien ingresó de cambio al minuto 62 y participó en la acción que rompió el empate. Más allá de la discusión sobre la autoría del gol, el comunicador consideró que el respaldo colectivo llegó en un momento necesario para el futbolista mexicano.

“Cinco goles de la hormiga, tres en copa, dos en la Europa League. Es tradición en Europa y en el Olympiacos, que se acerquen a la porra, les aplauden y festejan. En un momento todo el equipo lo empuja para dejarlo solito frente a la afición, pero ahí lo dejan en solitario, aplaudido por todos. Es un gran detalle del grupo, como diciendo ‘nos dio el gol del triunfo. Es tuyo, disfrútalo’, y creo que a La Hormiga le viene de maravilla al no ser titular, en lo anímico debes necesitar de este tipo de aplausos”.

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La Hormiga González recupera protagonismo con el Olympiacos en Europa League

La jugada decisiva ocurrió al minuto 78, cuando Armando González conectó un remate de cabeza dentro del área que terminó desviándose en Sivert Mannsverk, futbolista del Sparta Praga, antes de ingresar a la portería. El atacante mexicano fue protagonista de la acción, que en un inicio le habían dado la anotación, después en la cédula final del compromiso se marcó como autogol, pero minutos después le devolvieron el tanto al delantero mexicano.

Orvañanos explicó que, independientemente del registro estadístico, la intervención de la Hormiga fue determinante para modificar la trayectoria del balón y provocar el único gol del encuentro. El analista destacó la importancia de que el delantero estuviera ubicado en el lugar adecuado para conectar el remate y generar una situación que terminó resolviendo el compromiso.

“La pelota iba para fuera, el remate no iba a gol. Si no hubiera estado ahí, si el remate no hubiera llegado, si La Hormiga no hubiera propinado ese cabezazo a lo mejor no hubiera pasado nada”.

El reconocimiento de sus compañeros podría devolverle la confianza

La celebración posterior al encuentro fue otro de los aspectos que llamó la atención. Los futbolistas del Olympiacos dejaron a González solo frente a los aficionados para que recibiera una ovación, un gesto que se interpretó como una muestra de respaldo hacia el delantero. La escena adquirió mayor relevancia por la situación que atraviesa el mexicano, quien ha perdido espacio en el once titular bajo la dirección técnica de Imanol Alguacil.

“Independientemente de si fue su gol o autogol, termina siendo el jugador del partido, recibe la ovación del estadio, sus compañeros le dan ese valor que significó y previo al gol ya había generado otra acción. A nivel confianza le va a ayudar a La Hormiga al decir ‘cuando yo estoy en la cancha pasan cosas'”.

Armando González busca recuperar la titularidad en el Olympiacos

El delantero mexicano ha tenido que adaptarse a un papel secundario dentro del equipo griego, por lo que su intervención ante Sparta Praga representa una oportunidad para demostrar que puede ser determinante incluso sin comenzar los partidos como titular. La aportación ofensiva, sumada al reconocimiento del vestidor, podría fortalecer su confianza de cara a los siguientes compromisos de la temporada.

El Olympiacos consiguió su tercera victoria consecutiva en la Europa League y mantuvo su paso perfecto en la competición, mientras que González encontró una oportunidad para reivindicar su importancia dentro del plantel. Aunque su participación no garantiza un regreso inmediato a la alineación inicial, el delantero dejó una respuesta positiva sobre el terreno de juego. Para Orvañanos, el mayor beneficio de aquella acción no estuvo únicamente en el marcador, sino en la convicción que puede recuperar la Hormiga después de comprobar que su presencia sigue siendo capaz de marcar diferencias