Atlético Nacional vs Deportivo Pasto, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 14

Sigue en directo el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot por la Liga BetPlay 2026-II.

Nacional vs Pasto en vivo por la Liga BetPlay | Claro Sports

Atlético Nacional y Deportivo Pasto se empiezan a poner al día en el calendario con su partido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, el cual se disputa en el Atanasio Girardot. Dos equipos con realidades distintas, pues el local está bastante cerca de asegurar un cupo para los cuadrangulares, mientras que el otro prácticamente ya no tiene opciones para avanzar.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Deportivo Pasto y dónde ver en vivo hoy 22 de octubre de 2026?

El partido entre el equipo paisa y el patuso, correspondiente a la fecha 14 del torneo finalización, dará comienzo sobre las 8:00 p.m. en el Atanasio Girardot. En cuanto a la transmisión, el encuentro se puede ver por medio de la señal de Win Sports +. Si no desea observarlo por televisión, la alternativa es a través de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Atlético Nacional vs Deportivo Pasto: así salen a la fecha 14 de la Liga Betplay 2026-II

Nacional: Franco Armani; Xavi Ríos, Andrés Reyes, César Haydar, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Elías Cabrera, Simón Rojas; Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona y Rafael Escorcia. D.T.: Lucas González.

Pasto: Giovanni Banguera; Mateo Garavito, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Franco Leys, Enrique Serje, Harrinson Mancilla, Diego Chávez; Mayer Gil y Jonathan Perlaza. D.T.: Diego Merino.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 14 de Liga Betplay 2026?

La balanza se inclina en gran medida a favor de Nacional, más allá del factor de la localía. Si bien el cuadro paisa viene de perder contra Cúcuta, se mantiene en los puestos altos de la tabla del todos contra todos. Pasto por su parte es el colero del grupo y en lo que va del semestre apenas lleva nueve puntos. Este enfrentamiento tiene pinta de ser el que vuelva a encarrilar al conjunto antioqueño a la senda del triunfo.

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