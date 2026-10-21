Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Deportivo Pasto por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos al juego entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto por la fecha 14 del FPC.

Atlético Nacional vs Deportivo Pasto, previa | Claro Sports

Se sigue poniendo al día el calendario del Fútbol Profesional Colombiano. Atlético Nacional recibe en su casa, el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, al Deportivo Pasto. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes. Los ‘verdolagas’ podrían ser líderes de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II si logran los tres puntos. Mientras que, los ‘volcánicos’ son últimos de la clasificación.

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Felipe Marín; James Rodríguez, Kevin Parra y Nicolás Rodríguez. D.T.: Lucas González.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Giovanni Banguera; Mateo Garavito, Fainer Torijano, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Yéiler Góez, Enrique Serje, Franco Leys; Deigo Chávez, Joider Micolta y Jonathan Perlaza. D.T.: Diego Merino.

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación tiene este partido para jugarse en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 8:00 p.m. de este jueves. Ya es un hecho que la transmisión de televisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. También se podrá acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

20.10.2026 | Cúcuta 1-0 Atlético Nacional.

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín.

08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.

30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior.

Último cinco partido del Deportivo Pasto

19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza.

04.10.2026 | Pasto 0-0 Fortaleza.

25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto.

19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas.

14.09.1995 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto.

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