¿Fue gol o no de la Hormiga González con el Olympiacos en Europa League?

La UEFA modificó en dos ocasiones el registro del gol ante Sparta Praga y terminó por concederle la anotación al delantero mexicano

Hormiga marca gol en la Europa League | Foto por ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Armando ‘Hormiga’ González vivió una situación polémica durante la victoria 1-0 del Olympiacos sobre el Sparta Praga en la Europa League, luego de que su anotación cambiara de autor en el registro oficial del encuentro.

Aunque inicialmente el gol fue acreditado al delantero mexicano, posteriormente se modificó a un autogol de Sivert Mannsverk.

El atacante ingresó de cambio al minuto 62 por decisión de Imanol, cuando ambos equipos permanecían empatados sin goles. Su participación resultó determinante para que el conjunto griego consiguiera su tercera victoria en la fase de grupos, en un encuentro que también representó una oportunidad para González, quien no ha tenido continuidad como titular desde el cambio de entrenador.

La jugada que definió el partido llegó al minuto 78, cuando Olympiacos organizó un ataque por el sector derecho. Pedersen superó la marca de un defensor y envió un centro al área, donde Armando González conectó un remate de cabeza que terminó dentro de la portería tras la intervención de Sivert Mannsverk, quien intentó evitar la anotación.

La polémica en el gol de la Hormiga González

En un principio, el gol fue registrado a nombre del delantero mexicano. No obstante, la UEFA modificó la designación y lo contabilizó como autogol de Mannsverk, debido a que el futbolista del Sparta Praga tuvo contacto con el balón antes de que cruzara la línea de meta.

La decisión provocó que González dejara de aparecer como autor del tanto en el registro del encuentro, pese a haber realizado el remate que originó la anotación. La modificación se mantuvo durante los minutos restantes del partido, que concluyó con el triunfo por la mínima diferencia para Olympiacos.

Reporte arbitral de la Europa League | Captura

Sin embargo, después del silbatazo final, la UEFA volvió a actualizar el reporte arbitral y concedió definitivamente el gol a Armando González, dejando sin efecto la anotación en propia puerta que había sido asignada al futbolista del Sparta Praga.

De esta manera, la Hormiga González terminó como autor del gol que le dio los tres puntos al Olympiacos, además es su segundo tanto en la competencia europea, y el quinto desde que llegó al equipo griego.