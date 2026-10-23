Camilo Monroy, la joven promesa del ciclismo colombiano que sueña con competir en el World Tour

Con Nairo Quintana Rojas como su máximo referente, esta joven promesa del ciclismo espera brillar en las carreteras de Europa.

Camilo Monroy, ciclista colombiano/ Eder Garcés.

En Claro Sports no le perdemos pisada a la actualidad del ciclismo colombiano, de allí parte también el seguimiento a esas nuevas promesas del deporte que históricamente le ha dado miles de alegrías al país. En esta oportunidad hablamos con Camilo Monroy, quien sueña con pertenecer en algún momento a un equipo Wolrd Tour y darle títulos a su nación.

¿Quién es Camilo Monroy?

“Soy un ciclista sub 23 de primer año, ya llevo 5 años montando en bicicleta y bueno, en estos momentos estoy subiendo el Clásico RCN, una de las carreras más importantes de Colombia y nada… es un reto porque corro con el equipo de SuDespensa”.

¿En qué momento deja el fútbol para montar bicicleta?

“Bueno, todo sucede en la pandemia, era muy complicado de jugar fútbol, no podía entrenar, encambio sí podía montar en bicicleta. Y eso fue, a mi papá también le ha gustado mucho montar bicicleta. Empecé a salir con él y pues ya tocó el momento, tuve que decidir entre las dos y escogí el ciclismo, a hoy no sé por qué, fue una decisión dura pero acá estamos”.

Sus habilidades como escalador

“Es un biotipo, soy una persona pequeña y liviana, siempre me he destacado en la subida. Fue en una etapa a La Vuelta al Futuro que en la etapa ‘Reina’ fue en la que más destaqué, subí con los mejores, me mentalicé en que podía hacer grandes cosas como escalador”.

Las palabras de su entrenador

En diálogo con su entrenador, John Freddy Núñez, nos habló de las características de Camilo Monroy: “Eso se va dando con el desarrollo de los entrenamientos, con las mismas carreras, cómo un corredor tiene ciertas características para la disputa de diferentes etapas”.

“Camilo tiene predisposición en la parte sicológica para rodar muy bien, en cualquiera de los terrenos, no teme a ir a las fugas tiene muy buenas capacidades. Las mismas con su biotipo, le favorece para carreas anteriores, el año pasado estuvo muy bien en La Vuelta a Porvenir. Ha venido fortaleciendo esta condición. Con el tiempo se va viendo su evolución, en el caso de Camilo se irá trabajando con el perfil de ganancia en varios terrenos, mejorando las cronos y los demás terrenos”.

¿Qué análisis hace de la planimetría colombiana?

“Esta es la primera vez que puedo correr con los élite, lo estoy haciendo en el Clásico RCN, no he corrido Vuelta a Colombia y bueno, en este Clásico estuvo la subida a La Línea, fue muy duro pero eso es lo que hace al ciclismo colombiano tan lindo y tan especial, puertos tan duros”.

“Uno mira hacia atrás y es bonito todo el proceso que se ha hecho, antes parecía lejano correr un Clásico RCN y ahora lo estoy haciendo, estar corriendo con los ídolos Rodrigo Contreras, Diego Camargo y demás. Es especial todo el proceso que se ha hecho con mis profesores”.

¿Cuál es su ídolo/referente del ciclismo?

“Yo crecí viendo a Nairo en un Tour de Francia, entonces diría que Quintana es mi máximo referente”.

¿Cómo ha sido el proceso de tocar las puertas en equipos colombianos?

“No he estado cerca de fichar por un equipo en Colombia, estoy ahora en SuDespensa hace 2 años, es un equipo pequeño pero con buenas bases por mi proceso. Agradecer a las marcas que siempre nos apoyan”.

“Hay 2 ó 3 equipos grandes, pero también están los equipos de desarrollo que le apuestan a los jóvenes. Agradezco nuevamente a SuDespensa, que le da apoyo a los ciclistas que estamos comenzando, en etapa de desarrollo”.

¿Su proceso en los distintos equipos que ha representado?

“En Fenavin fue mi primer año en España, fue una linda experiencia hacer ese primer contacto con el ciclismo europeo, un ciclismo muy duro y diferente. Fue una recomendación de un amigo, tuve esa oportunidad, mi primer contacto con Europa”.

“En el Bathco Cycling Team corrí en mi segundo año juvenil, es un equipo de buen desarrollo en España, infortunadamente este año cerró, pero un equipo donde han pasado estrellas como Juan Ayuso. Fue muy bonito porque es una estructura grande, donde pude disputar carreras juveniles en España, contra los mejores juveniles de España y pude decir que estuve allí. Bonita oportunidad llena de aprendizaje”.

“Siempre lo hablo con mis compañeros, coincidimos en la similitud de correr en Europa, Latinoamérica y Colombia por su dificultad. Personalmente no sé cuál es más duro de todos, porque son ciclismos diferentes pero en aspectos técnicos sí hace falta esa mejoría, pero acá se vive más especial”.

¿Cómo va su formación deporiva y la integral?

“Siempre he priorizado mis estudios, en 2025 me gradué de bachiller, fue compaginarlos, no es fácil por todo lo que exige el ciclismo, pero se saco adelante. Muchas madrugadas y trasnochadas”.

¿Su 2026 finaliza con el Clásico RCN?

“El 2026 empezó con un campeonato nacional donde no tuvimos los resultados esperados, pero se hizo una buena carrera y después fui a Bélgica, donde se ve el ciclismo de una manera diferente, donde no hay subidas, solo circuitos, tuve la oportunidad de competir con los mejores ciclistas del pelotón internacional, fue muy bonito y muy duro, pero una gran oportunidad para aprender muchísimo”.

“De eso se trata la categoría sub 23 empezar a empaparse con el pelotón élite, siendo así un terreno que no me favorecía tanto logré estar ahí disputando con los mejores, luchando con las fugas. Sí, es un ciclismo diferente, logré unos top 10, top 20 que nos dejó contentes. El Clásico es la última carrera de mi temporada, es una gran oportunidad estar corriendo acá; después del Clásico es entrenar un poco y preparar el año que viene”.

¿Cuál es el objetivo de este Clásico RCN?

“Llegué a este Clásico RCN con el objetivo de terminarlo. Son 9 días de carrera, con etapas muy largas, nunca he hecho esto de etapas largas y duras, el primer objetivo es acabar. Después vienen objetivos intermedios, por ejemplo el primer día estuve en la fuga y eso ya es un gran logro; en el segundo salí con la camiseta de la combinada, algo impensado. Estar en las fugas, mostrar a SuDespensa que nos patrocina, ya después vienen las metas volantes y los sprints”

¿Qué se viene para 2027?

“Hay varios objetivos. El primero es el campeonato nacional sub 23, que suele ser en febrero. Para el resto del año tengo un par de ofertas de equipos en Europa, que la idea es competir allá, donde hay más oportunidades, hay un par de ofertas sobre la mesa que revisar”.

“El Tour Colombia no está en los planes. El Tour Colombia sería un sueño, correr en las carreteras de Colombia, donde uno entrena y más una carrera de este prestigio; seguramente algún día estaremos”.

Sueños a corto y largo plazo

“Lo bonito de los sueños es que no son aterrizados, entonces yo creo que como todo joven, el sueño es estar en el World Tour. Pero más allá de eso es seguir disfrutando, pase lo que pase es disfrutar de la bicicleta”.

“El sueño más grande es ponerse el uniforme de la Selección Colombia, sería un lindo reto para el próximo año, ir a un Mundial sub 23, un gran objetivo, sería un honor”.

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