Óliver Torres enciende las alarmas en Monterrey antes de enfrentar a Chivas

El mediocampista español viajó a Guadalajara para una valoración médica, aunque no está descartado para el partido de la jornada 14

Óliver Torres preocupa en Monterrey | Imago 7

Las alarmas se encendieron en Rayados de Monterrey a pocos días de enfrentar a Chivas en la jorrnada 14 del Apertura 2026, después de que se diera a conocer que Óliver Torres viajó a Guadalajara para someterse a una valoración médica debido a una molestia física que ha presentado durante las últimas semanas.

El mediocampista español no regresó a Monterrey junto al resto de sus compañeros después de la victoria por 4-1 frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. En su lugar, se trasladó a Guadalajara para ser revisado por el especialista Luis Arturo Gómez Carlín.

Sin embargo, de acuerdo con información de Claro Sports, su participación en el encuentro frente al Rebaño Sagrado no está comprometida, por lo que se espera que el futbolista esté disponible para el cuerpo técnico de Matías Almeyda. Incluso, está previsto que Óliver Torres se reincorpore a los entrenamientos de Rayados el viernes 23 de octubre, en las instalaciones de El Barrial.

¿Qué lesión tiene Óliver Torres?

Óliver Torres ha presentado molestias físicas durante las últimas semanas, situación que motivó su viaje a Guadalajara para recibir una valoración especializada. El futbolista español acudió con el doctor Luis Arturo Gómez Carlín, médico especializado en problemas de pie y tobillo.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente de un diagnóstico específico ni de la necesidad de que el jugador se someta a un procedimiento quirúrgico. La visita médica permitirá conocer con mayor precisión el origen de las molestias y determinar si necesita algún tratamiento adicional.

¿Quién es el médico que revisó a Óliver Torres en Guadalajara?

El doctor Luis Arturo Gómez Carlín es especialista en cirugía de pie y tobillo, de acuerdo con la información profesional publicada por el Hospital Medyarthros de Guadalajara, Jalisco. El médico cuenta con experiencia en la atención de deportistas profesionales y participó en la intervención quirúrgica del portero del América, Luis Ángel Malagón, realizada en marzo de 2026.

La decisión de Óliver Torres de acudir a una revisión especializada busca conocer el origen y el alcance de las molestias que ha presentado, sin que esto signifique necesariamente una ausencia prolongada de las canchas.

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¿Cuántos partidos ha jugado Óliver Torres con Monterrey en el Apertura 2026?

Óliver Torres disputa su quinto torneo de Liga MX con Rayados y se ha mantenido como una de las alternativas habituales de Matías Almeyda en el mediocampo. Durante el Apertura 2026 registra las siguientes estadísticas: 12 partidos disputados, nueve encuentros como titular y un total de 855 minutos de actividad.

Su participación ha sido importante para el funcionamiento de Monterrey, especialmente en un semestre en el que el equipo ha combinado sus compromisos de Liga MX con los de la Leagues Cup.

Por ahora, el panorama es favorable para el español. Aunque su viaje a Guadalajara generó preocupación, Óliver Torres no está descartado para enfrentar a Chivas y se espera que pueda reincorporarse a los trabajos de Rayados antes del partido.