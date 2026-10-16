La Selección WSKF Colombia sueña con representar al país en Japón: el karate como motor principal del proyecto

En una entrevista exclusiva con Claro Sports, Karen Petit, líder de la organización, habla de este proceso y de las proyecciones que tiene.

Selección WSKF Colombia | Cortesía: @wskfcolombia

En Colombia hay muchas delegaciones que representan al país en distintos deportes, algunas avaladas por los entes gubernamentales, mientras que otras lo hacen a pulso propio. Es el caso de la Selección Colombia de WSKF, un grupo de jóvenes deportistas que sueñan con dejar el nombre ‘Cafetero’ por todo lo alto alrededor del mundo.

La World Shotokan Karate-Do Federation llegó al país en 2016 y al día de hoy una de sus mentoras principales es Karen Petit, quien habló en exclusiva con Claro Sports sobre este proyecto que cada vez se fortalece más. Además de eso, parte de la actual nómina está próxima a competir el Panamericano de la disciplina, el cual es en Panamá.

¿Qué es la WSKF Colombia?

“Es una organización mundial de Karate-Do con su sede principal en Tokio, Japón, liderada por mi mentor y maestro Hitoshi Kasuya. Esta persona me avala y me conoce desde que soy muy niña y cuando yo decido emprender este camino en el país, él me da el aval para poder liderar. Tenemos diez años haciendo un gran trabajo aquí en este hermoso país“.

“Dentro del karate existen varios estilos. Nosotros el estilo que hacemos es el Shotokan. Dentro del estilo, en la parte competitiva, existen dos modalidades, una es Kata que son las figuras que hacen con movimientos establecidos y la otra es combate donde se enfrentan a un contrincante de la misma categoría, el mismo cinturón y sexo, es algo que está bastante establecido”.

Próxima parada, el Panamericano WSKF

“La delegación está conformada por ocho atletas y comprenden las edades desde los 9 a los 16 años, tenemos cinco atletas en esas categorías. Luego pasamos a la de adultos donde vamos a competir mi persona en máster avanzados, está la competidora Diva Rubio que va a competir en adultos básicos, cinturón blanco, y a Neidy García, ella es cinturón avanzado también. Los demás alumnos han venido preparándose, van en categorías de básica a intermedias, se han preparado bastante para esta representación”.

Vale la pena mencionar que la Selección Colombia de WSKF ya se encuentra en Panamá, país donde se va a desarrollar el Panamericano. La competencia oficial será el sábado 17 y domingo 18, mientras que por estos días se adelantan seminarios y demás actividades previas a la competencia.

¿Cómo es la clasificación de los cinturones?

“Lo bonito de la práctica de las artes marciales, en el caso del karate, es que tú puedes ver la evolución a través de los cinturones. El primer nivel es el cinturón blanco donde simplemente tienes el interés de poder aprender y tener los conocimientos básicos. Luego empieza una escala donde dependiendo de la edad pueden haber unos cinturones intermedios donde nosotros como organización hemos creado para que los alumnos profundicen un poco más”.

“Es decir, si tú eres cinturón blanco, el siguiente es el azul celeste, pero entre esos dos existe una línea para los niños que empiezan muy temprano, que no tienen digamos que la corporalidad para llegar al cinturón completo, nosotros los hacemos que perfeccionen y van cumpliendo como un medio cinturón. En esa escala nosotros tenemos cinturones blancos, luego azul celeste, amarillo, naranja, verde, dos colores azules oscuros, tres marrones y ya logras completar la base con el cinturón negro, ahí comienza el verdadero karate”.

Un número de representación que crece

“Hemos participado en diferentes Panamericanos, pero la delegación básicamente había sido muy reducida, solo había ido yo en representación de la organización. Han sido diez años de construir muchas cosas, muchas experiencias en un país donde llegué como ciudadana en ese entonces, yo me formé en Venezuela. Yo empecé a hacer karate a los cuatro años, me dedico a esto. Poder ir al campeonato Panamericano en 2016 y trajimos medallas para el país”.

“Tuvimos que reclutar una persona de otro país para que nos acompañara a participar en una categoría de equipos porque solo éramos dos. Sin embargo, logramos el oro con una persona digamos prestada, que nos conocía. No teníamos en ese momento los recursos ni humanos ni económicos para poder competir. Hoy en día tenemos un rubro económico más sólido, la organización ha crecido, tenemos instructores, tenemos un equipo de padres, de alumnos, de muchas personas que nos apoyan”.

“Para mí es un orgullo poder llevar una delegación de ocho atletas y son catorce acompañantes. Somos una delegación de 23 personas que viajamos y yo estoy profundamente orgullosa y agradecido por eso”.

El sueño del Mundial

“En nuestra organización nosotros tenemos dos eventos muy importantes que son el campeonato Panamericano y el Mundial. Al Mundial he tenido la oportunidad de asistir a tres en Tokio, Japón. Esos campeonatos se dan cada dos años cruzados, es decir, este año es el Panamericano y el otro el Mundial y así sucesivamente. En esta oportunidad, lo que nosotros quisimos fue preparar a los atletas para el evento más grande que es el año que viene, poder ir a Tokio a representar a Colombia y esto sería un debut absoluto“.

“Básicamente en el tema de los campeonatos es la forma en la que la organización promueve la parte competitiva y la unión del grupo. Muchos instructores de otras partes tenemos la oportunidad de coincidir y estos campeonatos tienen un esquema. Nosotros tenemos la fortuna de tomar una clase de tres horas, dos días con nuestro maestro de Japón, nuestro sensei Hitoshi Kasuya”.

El trabajo para recolectar recursos

“Ojalá personas que vean esta entrevista, empresas privadas que quieran apoyarnos, que quieran en un futuro decir que apoyan al deporte, puedan contactarnos y ayudar a cumplir el sueño de los atletas, de representar al país fuera del territorio y dejar la bandera de Colombia en alto. Para este torneo fue mucho aprendizaje, todo fue por primera vez. Sin embargo, fuimos apoyados por las personas que nos pudieron hacer sus aportes a voluntad”.

“Los chicos iban a los parques a hacer ventas, a hacer recolección de fondos, hicieron rifas, un montón de cosas que los ayudó a unirse como grupo. La mayoría de los recursos que se consiguieron fueron amigos, contactos, familia, trabajo y venta dura que los muchachos hicieron y sudor que dejaron los entrenamientos y esa recaudación de fondos que ellos mismos lideraron y ejecutaron. Cada peso que se recolectó fue bien ganado y sudado”.

Las mayores dificultades para sacar el proyecto adelante

“Como líder de la organización, moviéndome en un mundo que generalmente es liderado por masculino, para mí ha sido un reto absoluto liderar una organización siendo mujer, no es fácil. He tenido muchas puertas abiertas, mucha gente que a través del karate, a través de lo que yo muestro en mi karate, he podido ganarme el entendimiento de que no importa de donde venga, mi karate me ha abierto las puertas”.

“Es difícil cuando trabajas sola, también un poco de madurez a lo largo de los años. Empecé mi karate a los casi cuatro años, pero cuando tú tienes un poco de inmadurez, de no guía, de no estructura, es difícil empezar a construir. Yo reconozco que sola no pudiera llegar a cubrir todas las cosas que se necesitan para hacer una delegación, yo represento y lidero, soy los ojos de mi maestro, pero yo no soy la organización. Cuando entiendes eso, que acompañado vas a llegar más rápido, ahí empiezan a venir las cosas“.

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