Muere Mateusz Chmura a los 33 años: fisicoculturista se desploma en plena competencia

El atleta polaco perdió el conocimiento durante un torneo de fisicoculturismo en Inglaterra y murió tras ser trasladado a un hospital

Se desvaneció en competencia | @mateusz.chmura.92

El fisicoculturismo está de luto tras la muerte de Mateusz Chmura, atleta polaco de 33 años que se desplomó mientras participaba en una competencia en Inglaterra. El deportista recibió atención médica de emergencia y fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. El incidente ocurrió un día antes de su cumpleaños número 34, cuando apenas comenzaba su trayectoria en los torneos de esta disciplina.

El incidente se registró el domingo 18 de octubre de 2026, durante las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA), celebradas en el Centro Internacional de Telford, Inglaterra. Chmura participaba en la categoría Classic Bodybuilding Medium cuando perdió el conocimiento sobre el escenario, lo que provocó la intervención de los servicios de emergencia presentes en el recinto.

La organización confirmó posteriormente el fallecimiento mediante un comunicado en el que explicó que el competidor recibió asistencia de paramédicos, personal del servicio local de ambulancias y especialistas de Midlands Air Ambulance. Pese a los esfuerzos médicos y su traslado al hospital, el deportista murió. La PCA también expresó sus condolencias a su esposa, familiares y amigos.

¿De qué murió el fisicoculturista de 33 años? Se desmayó en plena competencia

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa médica de la muerte de Mateusz Chmura. Aunque se confirmó que el fisicoculturista sufrió un colapso durante su participación en el torneo, no se han dado a conocer resultados de estudios médicos o de una investigación forense que permitan determinar qué provocó el episodio.

La Asociación de Cultura Física señaló que lo sucedido resultó angustiante para quienes presenciaron la emergencia y agradeció la intervención de los profesionales que intentaron salvar al competidor. Asimismo, pidió respetar la privacidad de la familia y recomendó a los asistentes que necesitaran apoyo emocional buscar ayuda después de lo ocurrido.

¿Quién es el fisicoculturista Mateusz Chmura que murió a los 33 años?

Mateusz Chmura era un fisicoculturista de origen polaco que residía en Wakefield, Inglaterra, y había comenzado recientemente su participación en competencias oficiales. El 4 de octubre de 2026 debutó en el torneo PCA First Timers de Yorkshire, donde consiguió el segundo lugar, resultado que marcó el inicio de su trayectoria competitiva.

Las finales británicas de Telford representaban apenas su segunda competencia de fisicoculturismo. Chmura participaba en la modalidad Classic Bodybuilding Medium, una categoría de culturismo clásico en la que los participantes son evaluados por su desarrollo muscular, proporciones físicas y presentación sobre el escenario. El atleta habría cumplido 34 años el lunes 19 de octubre, un día después del incidente.

Tras conocerse el fallecimiento, su esposa, Patrycja, denunció la aparición de una campaña de recaudación de fondos que utilizaba el nombre de la familia sin su autorización. A través de un mensaje público, aseguró que no había creado ni aprobado dicha iniciativa y pidió a las personas que evitaran realizar donaciones, debido a las dudas sobre la autenticidad de la colecta.

Patrycja explicó que cualquier eventual campaña oficial de apoyo económico sería anunciada directamente por la familia mediante canales confiables. También agradeció las muestras de solidaridad recibidas y manifestó que atravesaba un momento de profundo dolor. La advertencia buscó evitar que terceros aprovecharan el fallecimiento del deportista para solicitar dinero sin consentimiento de sus familiares.