Los estados del deporte en México

México es un país con una gran cultura deportiva que ha sido escenario de grandes eventos internacionales; CDMX, Jalisco y Nuevo León son los principales ‘hubs’ deportivos

México destaca como centro deportivo ante nuevos retos | Imago7

El 11 de junio de 2026, la Ciudad de México marcó un nuevo capítulo en la historia del fútbol con la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Banorte. Con ello, el inmueble se convirtió en el primero del mundo en recibir partidos de tres ediciones mundialistas disputadas en territorio mexicano.

Ese antecedente, sumado a la actividad deportiva que concentra cada año, refuerza la posición de la CDMX como uno de los principales centros deportivos del país y del continente. La capital alberga Liga MX, equipos profesionales de béisbol, básquetbol y fútbol americano, además de competencias internacionales de Fórmula 1, NBA, NFL, MLB y UFC. Nota completa aquí.