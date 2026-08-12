BUAP publica convocatoria de Corrimiento y Lugares Disponibles 2026: ¿Dónde consultarla y cómo se asignan?

La universidad habilita una nueva oportunidad para aspirantes que realizaron el Examen General de Admisión 2026 y no obtuvieron lugar en la primera asignación

La BUAP se alista para el regreso a clases | @BUAPoficial

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) abrió una nueva oportunidad para los aspirantes que realizaron el Examen General de Admisión 2026 y que no lograron obtener un lugar durante la primera asignación. La institución dará a conocer la Convocatoria de Corrimiento y Lugares Disponibles 2026, un proceso que permite ocupar espacios que quedaron libres después de la primera etapa de inscripción.

Este mecanismo representa una alternativa para quienes cuentan con un puntaje oficial registrado, pero no fueron seleccionados inicialmente debido a la disponibilidad limitada de lugares en los distintos programas educativos. Sin embargo, participar en esta convocatoria no garantiza automáticamente un lugar, ya que la asignación dependerá de los espacios disponibles y del puntaje obtenido por cada aspirante.

BUAP 2026: así puedes consultar la convocatoria de Corrimiento y Lugares Disponibles

La convocatoria estará disponible a partir del miércoles 12 de agosto de 2026 y podrá consultarse a través del portal oficial de la BUAP. Los aspirantes deberán ingresar a autoservicios.buap.mx y localizar el apartado correspondiente a “Corrimiento y Lugares Disponibles 2026”.

Para acceder al proceso, los interesados podrán utilizar el mismo usuario y contraseña creados durante su registro al examen de admisión. Dentro del sistema encontrarán la información necesaria para conocer las opciones disponibles y seguir las indicaciones establecidas por la universidad.

El proceso de corrimiento se activa cuando algunos estudiantes aceptados en la primera etapa no concluyen su inscripción o deciden no ocupar el espacio asignado. Estos lugares se liberan y pueden ser ofrecidos nuevamente a otros aspirantes.

La asignación de estos espacios se realizará tomando en cuenta el orden de puntaje obtenido en el examen, por lo que tendrán prioridad aquellos candidatos con las calificaciones más altas. Este criterio aplicará tanto para quienes buscan ingresar a nivel medio superior como a programas de licenciatura.

La cantidad de lugares disponibles dependerá de diferentes factores, como la capacidad de cada plantel, la demanda de las carreras y las bajas registradas durante el proceso de inscripción. Por ello, la BUAP recomienda revisar constantemente la información oficial y no asumir que existe un lugar asegurado.

BUAP 2026: fechas clave de la convocatoria de Corrimiento y Lugares Disponibles

Después de la publicación de la convocatoria, los aspirantes deberán mantenerse atentos a las fechas establecidas por la universidad para completar el proceso. El primer paso será revisar la información disponible en la plataforma oficial y conocer si cuentan con una opción de asignación.

Una de las fechas más importantes será el 17 de agosto de 2026, día límite para realizar el pago de la póliza de aportación correspondiente. Este trámite será necesario para continuar con el proceso de ingreso.

Posteriormente, el martes 18 de agosto de 2026 se llevará a cabo la inscripción de los aspirantes seleccionados en la Arena BUAP. Los estudiantes deberán acudir con la documentación y requisitos indicados en la convocatoria oficial.

En caso de presentar dudas sobre el proceso, la BUAP cuenta con distintos canales de atención para orientar a los aspirantes. También pueden consultar el sitio admision.buap.mx o acudir a las redes sociales oficiales de Admisión BUAP en Facebook, Instagram y TikTok a través del usuario dae_buap_oficial.

Con esta convocatoria, la BUAP ofrece una última oportunidad para aquellos estudiantes que quedaron cerca de obtener un lugar en la primera etapa, aunque la asignación dependerá del puntaje, la disponibilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución.

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