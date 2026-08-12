Duras sanciones para los expulsados de Comunicaciones frente a Aurora

El técnico Figueroa deberá rearmar su once ideal.

Fantasma Figueroa quería dirigir a la Universidad de Chile | @CremasOficial

El equipo de Comunicaciones tuvo un inicio de torneo Apertura 2026 turbulento, marcado por la irregularidad y la indisciplina. Comenzó igualando en su estreno frente a Suchitepequez, luego derrotó por la mínima a San Pedro y en la tercera jornada, cayó sin atenuantes a manos de Aurora como visitante, en un actuación para dejar atrás y que mejorar urgente para no caer en en ningún pozo.

Dicha irregularidad no fue el único aspecto que tomó notoriedad en el mundo Comunicaciones. De hecho, la noticia tuvo que ver que tanto frente a San Pedro en la segunda jornada, como contra Aurora en la tercera, el equipo sufrió dos expulsiones en cada juego, algo que deja de manifiesto que algo no marcha bien en cuanto al ambiente.

El caso fue que este miércoles 12 de agosto el Tribunal de Disciplina de la Liga hizo oficial las sanciones para los dos jugadores que vieron la tarjeta roja contra los aurinegros, Elsar Martín Cruz y de Nelson Iván García. Para sorpresa de muchos, incluso del entrenador Marco Antonio Figueroa, ambos jugadores fueron castigados con dos fechas de suspensión.

De esta manera, el técnico se queda sin dos titulares por los próximos dos compromisos, por lo que deberá ensayar con otros jugadores. La ‘buena’ dentro de la mala es que para el cotejo frente a los ‘toros’ de Malacateco de la jornada cuatro, recuperará a Marco Domínguez y Diego Santis, que venían de ver la roja en el partido contra San Pedro que ganó el equipo.

Uno de los grandes problemas que generan tantas expulsiones es la imposibilidad de que Figueroa pueda repetir su equipo y darle continuidad a una formación. El entrenador no pudo contar con todos sus habituales titulares en la segunda jornada y volvió a sufrir ausencias importantes en la tercera, algo que dificulta considerablemente la construcción de automatismos, la búsqueda de una idea definida y la consolidación de una identidad colectiva.

El desafío de Figueroa y su cuerpo técnico será entonces doble. Por un lado, deberán encontrar la manera de que Comunicaciones mejore futbolísticamente y vuelva a mostrar el nivel que se espera de un equipo de su jerarquía; por otro, tendrán que trabajar especialmente sobre la disciplina y el control emocional de sus jugadores.

Con el campeonato recién comenzado todavía hay tiempo para corregir, pero los ‘cremas’ saben que no pueden seguir regalando futbolistas ni puntos si realmente pretenden volver a ser protagonistas del fútbol guatemalteco.

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