Masai Russell y Alison Dos Santos rompen récords mundiales en la Diamond League de Zúrich

La estadounidense estableció una nueva marca en los 100 metros con vallas y el brasileño hizo lo propio en los 400 metros con vallas

Masai Russell y Alison Dos Santos rompen récords mundiales | Reuters

La Diamond League de Zúrich dejó dos nuevos récords mundiales este jueves 27 de agosto. Alison Dos Santos, de Brasil, detuvo el cronómetro en 45.80 segundos en los 400 metros con vallas, mientras que la estadounidense Masai Russell registró 12.09 segundos en los 100 metros con vallas, dos marcas que modificaron las referencias históricas de ambas pruebas.

Los dos registros se produjeron en el estadio Letzigrund y tuvieron como protagonistas a atletas del continente americano. Dos Santos superó la marca que pertenecía a Karsten Warholm desde los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, mientras Russell rebajó el registro establecido por la nigeriana Tobi Amusan en 2022.

Alison Dos Santos rompe el récord mundial de los 400 metros con vallas

Dos Santos ganó la prueba masculina con 45.80 segundos, 14 centésimas por debajo del récord mundial de 45.94 que Warholm estableció en Tokyo 2020. El brasileño de 26 años se convirtió además en el segundo atleta de la historia capaz de completar los 400 metros con vallas por debajo de los 46 segundos.

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El propio Warholm estuvo presente en la carrera de Zúrich y terminó segundo con 46.69 segundos. Ambos llegaron con opciones hasta aproximadamente los últimos 150 metros, cuando Dos Santos aumentó el ritmo y comenzó a construir la diferencia que finalmente le permitió quedarse con la victoria y la plusmarca.

“¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho!”, expresó el brasileño después de conocer el registro. Posteriormente señaló: “Ha sido una noche increíble, no tengo palabras para explicar lo que pasó, ¡he batido el récord del mundo! Toda la temporada estuve demostrando mi gran forma, que soy rápido, que soy fuerte”. La marca también le representó un premio adicional de 80 mil dólares.

El resultado amplía la trayectoria internacional de Dos Santos, campeón mundial en Eugene 2022 con 46.29 segundos, que hasta este jueves era su mejor registro personal. También cuenta con bronces olímpicos en Tokyo 2020 y Paris 2024, además de una plata en el Mundial de Tokio 2025. Durante la temporada 2026 ya había superado a Warholm en varias fechas de la Diamond League antes de encontrarse nuevamente con él en Suiza.

Masai Russell establece nueva marca mundial en los 100 metros con vallas

Poco después llegó el segundo récord de la jornada. Masai Russell ganó los 100 metros con vallas con un tiempo de 12.09 segundos, mejorando por tres centésimas los 12.12 que Tobi Amusan había conseguido en Eugene durante 2022. La nigeriana también compitió en Zúrich y terminó segunda con 12.23 segundos.

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Russell, oro en Paris 2024, ya había quedado cerca del récord durante la temporada al registrar 12.14 segundos en mayo y llegó a Zúrich después de encadenar resultados en las principales competencias del año. “He dicho todo el año que iba a batir el récord mundial. No sabía cuándo iba a llegar, pero cada vez estaba más cerca. No persigo marcas; persigo victorias, y con las victorias llegan los tiempos rápidos”, explicó la estadounidense.

WORLD RECORD! 🔥🚀@masai_russell clocks 12.09 in the 100m hurdles to finally break the world record, the second of the night at #ZurichDL🇨🇭! #DiamondLeague pic.twitter.com/se8g52b9O1 — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 27, 2026

Con las marcas de 45.80 de Alison Dos Santos y 12.09 de Masai Russell, la fecha de Zúrich estableció dos récords mundiales en pruebas de vallas durante una misma jornada. La Diamond League continuará con su cierre de temporada en Bruselas, Bélgica, los días 4 y 5 de septiembre, donde se definirán los ganadores del circuito.

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