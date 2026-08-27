¡Campeona mundial! Kenia Lechuga hace historia: conquista el oro en remo en Ámsterdam 2026

La mexicana ganó la prueba LW1x con un tiempo de 7:29.16 y consiguió la única medalla mundial que le faltaba en su trayectoria

Kenia Lechuga, campeona mundial de remo | @COM_Mexico

Kenia Lechuga escribió una nueva página para el remo mexicano al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ámsterdam 2026. La representante tricolor se proclamó campeona mundial en la prueba LW1x (scull individual ligero) con un tiempo de 7:29.16 minutos, resultado que completó su colección de preseas en competencias internacionales.

La mexicana dominó la final desde los primeros metros y cruzó la meta en la primera posición. El podio de la competencia quedó conformado por Kenia Lechuga con el oro, Mariia Zhovner de Rusia con la plata tras registrar 7:32.73 y la neerlandesa Femke van de Vliet con el bronce con un tiempo de 7:35.56.

Con este resultado, Lechuga sumó su tercera medalla mundialista en la prueba LW1x. Anteriormente había conseguido la plata en el Campeonato Mundial de Belgrado 2023 y el bronce en Shanghái 2025. El oro en Ámsterdam le dio la presea que faltaba en su trayectoria dentro de los Mundiales de remo.

¡Kenia Lechuga es CAMPEONA DEL MUNDO! 🌎🏆

La mexicana conquistó el título en el Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026, en la prueba LW1x, con un impresionante tiempo de 7:29.16.

¡ORGULLO MEXICANO! 🇲🇽🫶 pic.twitter.com/gD7gsUJfX6 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 27, 2026

El triunfo de la oriunda de Nuevo León también amplió la historia de México en los Campeonatos Mundiales de remo. La medalla obtenida en Ámsterdam 2026 representó la sexta presea mexicana en la historia de estas competencias, además de convertirse en el segundo título mundial del día para el país, junto con el oro conseguido por Aylín Ibarra y Melissa Márquez en doble scull ligero.

Aylín Ibarra y Melissa Márquez hacen sonar el Himno Nacional Mexicano en el Mundial de Remo Ámsterdam 2026.

🏆 ¡CAMPEONAS DEL MUNDO en LW2x!⁰⏱️ Tiempo: 7:10.02 min

¡México vuelve a poner su bandera en lo más alto! 🇲🇽 pic.twitter.com/w86CsgG9Qc — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 27, 2026

La remera mexicana llegó a la final después de una actuación destacada en las semifinales, donde consiguió el mejor tiempo de su heat con un registro de 8:38.71, resultado que le permitió avanzar a la Final A del LW1x en el Campeonato Mundial de Ámsterdam.

Kenia Vanessa Lechuga Alanís, nacida en Monterrey, Nuevo León, el 26 de junio de 1994, cuenta con experiencia en tres ediciones de Juegos Olímpicos: Rio 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024. A lo largo de su carrera se ha consolidado como la principal representante mexicanas en el remo internacional.

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Con el oro mundial conseguido en Ámsterdam, Lechuga acumula tres medallas en Campeonatos Mundiales y se suma a la lista de mexicanos que han logrado subir al podio en esta competencia.

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