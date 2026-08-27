Llegar, desequilibrar y clasificar: la firma de Johan Mojica en el Getafe

El lateral izquierdo colombiano de 34 años, Johan Mojica, se clasificó a la fase de liga de la UEFA Conference League con el Getafe.

Johan Mojica, importante en el Getafe | Vizzor

Se definieron los últimos clasificados a la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-2027. Getafe de España era uno de los equipos tradicionales que estaban en búsqueda de asegurar su presencia en el tercer campeonato europeo. Así las cosas, el nuevo equipo de Johan Mojica enfrentó a Partizan Belgrade en los playoffs.

El partido de ida había sido un debut de ensueño para el lateral izquierdo colombiano. En la capital española, Getafe venció por tres goles a uno al equipo serbio y Johan Mojica fue uno de los grandes protagonistas. El marcador de punta marcó un gol y otorgó una asistencia en dicho encuentro.

Ahora, la vuelta era una prueba de fuego para poder ser parte de lleno de la UEFA Conference League 2026-2027. Este jueves 27 de agosto en el Estadio Partizana, los españoles sellaron su clasificación a la fase de liga de la competición europea. Un resultado de dos goles a uno en contra, le dio la victoria por el marcador global tras consumirse el 3-4 final.

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Así le fue a Johan Mojica ante Partizan Belgrade

Johan Mojica fue titular y disputó 80 minutos en el partido entre Getafe y Partizan Belgrade por la vuelta de los playoffs de la UEFA Conference League. El colombiano sufrió la floja actuación de su equipo, pero salió avante con la clasificación. Con este partido, el lateral de la Selección Colombia ya acumula tres actuaciones con su nuevo club.

El lateral de 34 años registró números bastante interesantes. 17 de 28 pases acertados, 10 pases en el último tercio, uno de ocho pases largos completados, tres despejes, dos intercepciones y cuatro recuperaciones, fue el saldo del ‘cafetero’. Datos y estadísticas que lo dejaron muy en la media regular del Getafe.

En 14 días, Johan Mojica acumula un comienzo muy destacado en el equipo de José Bordalás. Tres partidos, un gol, una asistencia y ya el rótulo de titular indiscutible. dejan una sensación más que grata para los aficionados del Getafe. Ahora, las acciones continuarán en LaLiga con su duelo ante Osasuna el próximo 31 de agosto.

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