Erik Lira vuelve a quedar fuera: Cruz Azul le abre espacio para definir su futuro en Europa

El mediocampista queda fuera por segunda jornada consecutiva mientras avanzan las negociaciones para definir su posible traspaso al fútbol europeo

La ausencia de Erik Lira en la convocatoria de Cruz Azul para enfrentar a Necaxa no es una decisión aislada. Por segunda jornada consecutiva, el capitán cementero no fue requerido para un partido de la Liga MX. Detrás de esa determinación hay una razón que trasciende lo deportivo: la definición de su futuro profesional.

Cruz Azul visitará a los Rayos en la sexta jornada del Apertura 2026, pero Lira permanecerá al margen, tal como ocurrió recientemente frente al Atlas. La situación responde al momento que atraviesa el mediocampista, mientras avanzan las conversaciones que podrían llevarlo al fútbol europeo.

El principal interesado continúa siendo el Mónaco. El club francés mantiene el diálogo con Cruz Azul y trabaja para encontrar un punto de acuerdo que permita cerrar una operación que todavía no está concluida. En el entorno de la negociación existe la intención de que Lira viaje a territorio monegasco una vez que las condiciones del traspaso queden definidas.

El pivote queda fuera de su segundo compromiso en fila | Imago7

Por ahora, no existe un acuerdo definitivo entre las partes, pero tampoco se trata de una posibilidad remota. Las conversaciones continúan y el escenario ha adquirido suficiente relevancia para modificar la dinámica inmediata del futbolista con el conjunto cementero.

Cruz Azul, mientras tanto, ha decidido darle espacio. La institución entiende que Erik Lira atraviesa un momento determinante en su carrera y le permite concentrarse en la posibilidad de concretar el movimiento que ha buscado: dar el salto al fútbol europeo.

Para el jugador, la decisión representa algo más que perderse un partido del Apertura 2026. Su segunda ausencia consecutiva refleja que su futuro podría comenzar a definirse lejos de México, después de consolidarse como una pieza importante y asumir la capitanía de Cruz Azul.

El Mónaco mantiene su interés, Cruz Azul escucha las propuestas y Erik Lira espera la resolución. El traspaso aún no está cerrado, pero la puerta hacia Europa permanece abierta mientras continúan las conversaciones entre los clubes.

¿A qué hora juega Necaxa vs Cruz Azul y dónde ver en vivo?

El partido entre Necaxa y Cruz Azul se disputará el viernes 28 de agosto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria. La transmisión estará disponible a través de la plataforma de FOX One.

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