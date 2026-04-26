Sabastian Sawe rompe la barrera de las dos horas con el récord mundial de maratón en Londres 

El keniata estableció un nuevo récord mundial con 1:59:30, en la primera carrera oficial con dos atletas por debajo de las dos horas

El keniata firmó una actuación legendaria en el maratón de Londres | Reuters

Sabastian Sawe hizo historia en Londres. El atleta keniata ganó el Maratón de Londres 2026 con un tiempo de 1:59:30, convirtiéndose en el primer corredor en completar los 42.195 kilómetros por debajo de las dos horas en una competencia oficial. La marca no solo representó un nuevo récord mundial, también rompió una barrera considerada durante décadas como el último gran límite del fondo.

La carrera se definió en un ritmo sostenido desde el inicio, con un paso por la media maratón cercano a la hora exacta. A partir de ese punto, Sawe mantuvo una progresión constante que lo llevó a completar la segunda mitad en 59:01, un registro que por sí solo lo coloca en niveles de élite absoluta.

El momento clave llegó después del kilómetro 30, cuando el keniata aceleró y redujo el grupo puntero a un duelo directo con Yomif Kejelcha. Ambos sostuvieron el ritmo durante varios kilómetros, pero en el tramo final Sawe logró despegarse y cerrar en solitario, asegurando una ventaja mínima pero suficiente para sellar el récord.

Kejelcha también firmó una actuación histórica. En su debut en la distancia, el etíope cruzó la meta en 1:59:41, convirtiéndose en el segundo hombre en bajar de las dos horas en condiciones oficiales. Detrás, Jacob Kiplimo terminó en 2:00:28, igualmente por debajo del anterior récord mundial.

El registro de Sawe mejora la marca previa establecida en 2023 por Kelvin Kiptum (2:00:35) y redefine los parámetros del maratón moderno. Durante años, el objetivo de romper las dos horas había sido perseguido en condiciones controladas, pero nunca validado en competencia oficial hasta este momento.

ROMPIENDO LA BARRERA DE LAS DOS HORAS.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA.



Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada.



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¿Quién es Sebastian Sawe, la nueva leyenda del maratón?

Desde su debut en Valencia en 2024, el keniata había ganado todas sus participaciones en maratón, incluyendo triunfos posteriores en Londres y Berlín. Su trayectoria lo colocaba como favorito para conquistar la prueba en la capital británica.

Antes de consolidarse en los 42 kilómetros, Sawe ya había mostrado su potencial en medio maratón, con una marca personal de 58:05. Ese antecedente tomó relevancia en Londres, donde su segunda mitad replicó ese nivel para imponer la nueva marca.

Tras cruzar la meta, Sawe confirmó la dimensión del logro. “Me siento bien, estoy muy feliz. Es un día para recordar”, declaró. El keniata explicó que se mantuvo fuerte en el tramo final y que al ver el tiempo en meta comprendió la magnitud de lo conseguido. Su actuación redefine la historia del maratón y establece un nuevo estándar para la disciplina.

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