Sigue la Copa del Mundo de tiro con arco Madrid 2026, en vivo por Claro Sports

México tiene dos medallas aseguradas y buscará la presea dorada en las finales de compuesto por equipos varonil y mixto

La Copa del Mundo de tiro con arco, en vivo por Claro Sports

Claro Sports llevará a toda Latinoamérica la emoción de las finales de la Copa del Mundo de tiro con arco Madrid 2026, cuarta y última etapa del circuito de World Archery. Durante el sábado 11 y domingo 12 de julio, los mejores arqueros del planeta buscarán cerrar el serial con el título antes de la Gran Final de septiembre.

A través de la multiplataforma de Claro Sports podrás seguir en vivo las semifinales y finales individuales de arco compuesto y recurvo, además de los enfrentamientos por equipos que definirán a los campeones de esta última parada del calendario. La transmisión estará disponible en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

México tiene dos medallas aseguradas, y va por el oro

La selección mexicana llegará a las finales con dos medallas aseguradas. Este sábado buscará convertir ambas preseas en oro en una jornada que podría cerrar con una actuación histórica para el representativo nacional.

El equipo varonil, conformado por Miguel Becerra, Elías Reyes y Rodrigo Olvera, disputará la final ante Dinamarca después de una brillante eliminatoria. Los mexicanos superaron a Francia, Eslovenia e India para instalarse en el duelo por el campeonato y asegurar la primera medalla del país en Madrid 2026.

También habrá presencia nacional en la final de equipos mixtos de arco compuesto. Ximena Estrada y Miguel Becerra avanzaron al partido por el título tras vencer a China Taipéi, Puerto Rico, India y Turquía, una actuación que les permitió garantizar la segunda medalla para México en esta etapa de la Copa del Mundo.

La dupla mexicana buscará la presea dorada frente a Gran Bretaña. Con dos oportunidades de subir a lo más alto del podio, México será uno de los grandes protagonistas de la jornada definitiva del arco compuesto.

¿Cómo y dónde ver la Copa del Mundo de tiro con arco 2026?

La actividad de las finales de la Copa del Mundo de tiro con arco Madrid 2026 comenzará el sábado 11 de julio con el Final Four individual de arco compuesto, donde destacan figuras como el colombiano Pablo Gómez Zuluaga y el neerlandés Mike Schloesser. Posteriormente se disputarán las finales por equipos, con México en busca de dos medallas de oro y Colombia peleando el título en la prueba femenil de compuesto por equipos tras dominar la fase previa.

El domingo 12 de julio será el turno del arco recurvo. La jornada iniciará con el Final Four individual y continuará con las finales por equipos para definir a los últimos campeones de la cuarta etapa del serial. Sigue toda la cobertura en vivo por la multiplataforma de Claro Sports y conoce a los campeones y medallistas del evento.

Sábado 11 de julio

Compuesto | Final Four individual

México y Centroamérica: 06:00 – 08:30

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 07:00 – 09:30

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 – 10:30

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 – 11:30

Compuesto | Finales por equipos

México y Centroamérica: 08:30 – 11:00

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 09:30 – 12:00

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 10:30 – 13:00

Argentina, Paraguay y Uruguay: 11:30 – 14:00

Domingo 12 de julio

Recurvo | Final Four individual

México y Centroamérica: 06:00 – 08:30

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 07:00 – 09:30

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 – 10:30

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 – 11:30

Recurvo | Finales por equipos

México y Centroamérica: 08:30 – 11:00

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 09:30 – 12:00

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 10:30 – 13:00

Argentina, Paraguay y Uruguay: 11:30 – 14:00

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