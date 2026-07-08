España vs Bélgica en vivo: horario y dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

El ganador de este encuentro enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Francia y Marruecos

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España y Bélgica protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026, con un boleto a semifinales en juego y un camino que puede llevar al ganador a enfrentar a Francia o Marruecos. La Roja llega a esta fase después de superar a Austria en dieciseisavos y a Portugal en octavos, mientras que los Diablos Rojos avanzaron tras dejar en el camino a Senegal y Estados Unidos.

El partido se jugará en el Estadio Los Angeles, en Inglewood, California, dentro de la segunda llave de cuartos de final. El duelo enfrenta a una España que no ha recibido gol en cinco partidos del torneo contra una Bélgica que marcó siete tantos en sus dos primeros cruces de eliminación directa.

España ha construido su camino en el Mundial desde el control del balón, la presión tras pérdida y una estructura que reduce los espacios entre líneas. La Roja no ha necesitado partidos de ida y vuelta para avanzar, sino que ha sostenido posesiones largas, ha obligado a sus rivales a defender cerca de su área y ha encontrado soluciones por dentro con Pedri, Rodri y Dani Olmo, además de amplitud por las bandas con Lamine Yamal y los laterales. Esa mezcla le permitió superar a Austria con autoridad y después resolver ante Portugal en un duelo más cerrado.

¿Cuándo juegan España vs Bélgica, y a qué hora inicia el partido de cuartos del Mundial 2026?

El España vs Bélgica se jugará el viernes 10 de julio de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Los Angeles. El encuentro corresponde a la ronda los cuartos de final del Mundial 2026 y definirá al segundo semifinalista del cuadro superior del torneo.

En horario local de Los Ángeles, el partido iniciará a las 12:00 horas; en el Este de Estados Unidos será a las 15:00 horas. El ganador avanzará a la semifinal donde enfrentará al vencedor del Francia vs Marruecos, de acuerdo con el acomodo del calendario de la fase final.

¿Quién transmite en vivo los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

En México, el España vs Bélgica aparece programado para verse en vivo por ViX, de acuerdo con el calendario de cuartos de final publicado para la transmisión del Mundial 2026. En esa distribución, los partidos de Francia vs Marruecos y Noruega vs Inglaterra están contemplados para televisión abierta, mientras que España vs Bélgica figura dentro de los cruces disponibles por streaming.

La cobertura general del Mundial 2026 en México incluye señales de televisión abierta como Canal 5 y Azteca 7 para algunos partidos, además de plataformas digitales.

Alineaciones probables de España vs Bélgica: así salen a los cuartos del Mundial 2026

España podría repetir la base que le ha dado equilibrio durante el torneo, con Unai Simón en portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Pedri y Dani Olmo en el medio campo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena en ataque.

Luis de la Fuente también cuenta con variantes como Fabián Ruiz, Mikel Merino, Ferran Torres, Nico Williams y Martín Zubimendi, futbolistas que han tenido impacto desde el banquillo durante el torneo.

Bélgica apunta a una estructura con Thibaut Courtois en portería; una línea defensiva con Castagne, Faes, Theate y De Cuyper; Tielemans y Onana en la contención; De Bruyne como eje creativo; Doku, Trossard o De Ketelaere por los costados; y Romelu Lukaku como referencia ofensiva.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del España vs Bélgica y cuánto paga por clasificar a semifinales?

España llega como favorita en las cuotas para avanzar a semifinales. La Roja está en -330 para clasificar, lo que equivale aproximadamente a una cuota decimal de 1.30; Bélgica aparece en +274 para avanzar, equivalente aproximado a 3.74 en decimal. En el mercado de 90 minutos, España figura en -160, el empate en +300 y Bélgica en +470.

La lectura del mercado se explica por el perfil de ambos equipos. España no ha recibido gol en cinco partidos y llega con un mediocampo de control encabezado por Rodri y Pedri, mientras que Bélgica acumula nueve goles en el torneo y viene de marcar cuatro ante Estados Unidos.

El pronóstico favorece a España por su orden defensivo, control de balón y regularidad en la fase de eliminación, aunque Bélgica tiene argumentos para llevar el partido a un escenario cerrado si Courtois sostiene el arco y De Bruyne encuentra conexiones con Lukaku, Doku o Trossard. La clave estará en si La Roja logra imponer posesiones largas o si Bélgica convierte el partido en un intercambio de transiciones.

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