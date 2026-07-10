Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Sin ataques al momento!
Esta fracción propone un perfil plano con un sprint bonificable y solo un puerto de cuarta categoría, jornada ideal para los velocistas.
Isaac del Toro, etapa 7 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Hagetmau – Bordeaux?
84 km
Fernando Gaviria entregó su sensaciones en la previa de esta nueva etapa para embaladores: “En parte creo que sí, pero después del primer sprint las cosas deberían ser más tranquilas. El sprint de hoy es más tranquilo, menos rotonda, menos curva, eso facilita un poco las cosas. Esperamos estar en ella”.
“Sí, al final es controlando mucho el tiempo, no llegar al límite, porque en un Tour no logras recuperar todo el esfuerzo. Tomas las subidas con calma, un compañero me cuidó la espalda, hacía bien las subidas. Cuando el INEOS aceleró llegamos bien a meta”, aseguró el colombiano en diálogo con ESPN.
87 km
Problemas mecánicos para Florian Lipowitz, el corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe tuvo problemas con su rueda trasera; por fortuna llegó rápidamente el carro para hacer el cambio. El alemán tendrá que acelerar para volver al pelotón y pelear el sprint en Landiras.
90 km
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba en fuga. Pelotón a 1:21. La pequeña fuga del día vuelve a tomar distancia del pelotón principal.
Sin mayor novedad y desgaste por parte de todos los ciclistas, se acercan a Sore.
95 km
Comienza a disminuir el tiempo de la fuga con el pelotón principal. Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba en fuga. Pelotón a 0:38.
Después del paso por Luxey, sigue la llegada a Sore. Continúa el terreno plano en esta etapa 7 del Tour de Francia 2026.
100 km
Todos los ciclistas ya hacen el paso por Luxury. Regresa el terreno plano a esta séptima fracción del Tour de Francia. Terreno de carretera totalmente plano. Hasta el momento no hay novedades en la jornada.
Cada vez más cerca del primer reto del día, el sprint en Landiras.
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba en fuga. Pelotón a 1:21.
105 km
Varios corredores del Uno-X Mobility comenzaron a mover el pelotón. Ciclistas del Alpecin-Premier Tech se dieron cuenta de esta situación y no se durmieron en los laureles, también decidieron mover la carrera.
Todos próximos a llegar a Luxery.
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba en fuga. Pelotón a 1:14.
110 km
Todos los ciclistas próximos a llegar a Luxey. Luego de transcurrir por una pequeña subida.
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba en fuga. Pelotón a 1:01.
El primer reto del día está a 50 kilómetros aproximadamente, un sprint en Landiras. Veremos quiénes mueven la carrera, el lote para pelear por estos puntos.
115 km
Todos los ciclistas pasan por Labrit, aceleran el paso y tendrán que afrontar una pequeña subida que no debería ser complicada para ninguno de los pedalistas que luchan esta séptima jornada por una victoria.
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba en fuga. Pelotón a 1:13.
120 km
Todos los ciclistas aceleran el paso por Labrit. Son muchos kilómetros de etapa plana, en una situación en la que tal vez no haya ataques ni cortes en el pelotón, esto se dará al final de la fracción, cuando los sprinters del Tour de Francia tiren de la carrera.
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba en fuga. Pelotón a 1:14.
125 km
Todos los ciclistas acaban de pasar por Cère, próximos a llegar a Labrit. Terreno plano en estos momentos.
“Al final el objetivo es claro. Hacerle el trabajo lo mas tranquilo posible, estar ahí pendiente por si sucede una situación complicada. El objetivo es claro y es estar con él”, dijo Isaac del Toro a ESPN, en la antesala de esta séptima etapa, sobre el actuar y rendimiento de Tadej Pogacar este jueves y al recuperar la camiseta del líder de la general.
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba en fuga. Pelotón a 1:10.
130 km
Todo el pelotón acaba de pasar por Mont-de-Marsan, una pequeña población.
En cuanto a la situación de carrera, Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba lideran la fuga en estos momentos. El pelotón principal se encuentra a 0:57.
135 km
Para este viernes 10 de julio en el Tour de Francia, tendremos 175.1 kilómetros de recorrido entre Hagetmau y Bordeaux. Etapa plana, únicamente tendremos un puerto de cuarta categoría en Côte de Béguey y un sprint al km 120 de la fracción.
Final completamente plano para que un sprinter se haga fuerte y pelee el triunfo. La carta colombiana es Fernando Gaviria, el antioqueño va por su tercera victoria de etapa en la historia del Tour.
141 km
Después de una fuerte caída, haber perdido mucho tiempo y mucho más la camiseta amarilla, el noruego Torstein Traen del equipo Uno-X Mobility le dijo adiós al Tour de Francia, en la antesala de la séptima etapa de este Tour de Francia.
Es el único retiro que se reporta hasta el momento, en l antesala de la jornada.
¡Sean todso bienvenidos!
Buen día para todos, feliz viernes.
Sigan todas las emociones de lo que será la séptima jornada del Tour de Francia 2026. ¡Día para embaladores en la ‘Ronda Gala’! ¡Acá en Claro Sports les traemos todas las sensaciones!
¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates – XRG
|21:11:57
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:42
|3.
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:27
|4.
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:30
|5.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|3:34
|6.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:55
|7.
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:00
|8.
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|4:21
|9.
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:57
|10.
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|7:10
Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?
La segunda grande de la temporada la puede seguir a través de la señal de ESPN en México y Colombia. De igual forma, vía streaming para ambos países está disponible por medio de Disney +. En el caso de Colombia tanto Caracol como RCN también transmiten la ‘Grande Boucle’. Recuerde que a través de Claro Sports le llevamos el minuto a minuto de cada etapa.