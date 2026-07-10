Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Sin ataques al momento!

84 km

Fernando Gaviria entregó su sensaciones en la previa de esta nueva etapa para embaladores: “En parte creo que sí, pero después del primer sprint las cosas deberían ser más tranquilas. El sprint de hoy es más tranquilo, menos rotonda, menos curva, eso facilita un poco las cosas. Esperamos estar en ella”.

“Sí, al final es controlando mucho el tiempo, no llegar al límite, porque en un Tour no logras recuperar todo el esfuerzo. Tomas las subidas con calma, un compañero me cuidó la espalda, hacía bien las subidas. Cuando el INEOS aceleró llegamos bien a meta”, aseguró el colombiano en diálogo con ESPN.