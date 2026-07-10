José Saturnino Cardozo se despide del Municipal Liberia con unas emotivas palabras

El entrenador quedó sin trabajo tras la sanción a la institución de Guanacaste.

Municipal Liberia no podrá participar de la Liga de Costa Rica | @ADMLiberia

La crisis que sacudió a Municipal Liberia también puso punto final a uno de los ciclos deportivos más destacados del club en los últimos años. José Saturnino Cardozo confirmó su despedida del conjunto pampero con un mensaje cargado de agradecimiento, luego de que la institución quedara sin licencia para competir en la Primera División de Costa Rica.

El entrenador paraguayo recurrió a sus redes sociales para pronunciarse después de conocerse el desenlace institucional. En sus palabras dejó una aclaración importante: su etapa terminó por circunstancias completamente ajenas al rendimiento dentro de la cancha, cuando el proyecto venía de mostrar una evolución importante bajo su conducción. “Hoy me toca cerrar una etapa que termina por una situación ajena a lo deportivo”, comenzó Cardozo. La frase resume un desenlace inesperado para un cuerpo técnico que había logrado devolver a Liberia a instancias decisivas y que tenía previsto continuar trabajando de cara a la nueva temporada.

El entrenador paraguayo se marcha con el respaldo de los resultados conseguidos durante su gestión. Municipal Liberia logró avanzar a dos semifinales consecutivas, cortando varios años sin alcanzar esa instancia y consolidándose como un rival competitivo frente a los principales equipos del país. Ese crecimiento había generado expectativas alrededor de la continuidad del proceso.

“Me voy con la satisfacción de haber formado un grupo competitivo que logró clasificar al club a dos semifinales consecutivas, después de varios años sin lograrlo”, expresó el paraguayo. Además, puso en valor otro aspecto de su paso por Guanacaste: “haber contribuido al crecimiento y proyección de muchos jóvenes que hoy tienen un futuro prometedor”.

La salida por culpa ajena

La despedida se produce después de que la situación administrativa de Municipal Liberia terminara derrumbando el proyecto deportivo. Las inconsistencias detectadas durante el proceso de licenciamiento dejaron al club fuera de la máxima categoría, en medio de una crisis que también estuvo marcada por la detención con fines de extradición del entonces principal inversor Wilder Eusse Osorio, requerido por Estados Unidos.

El impacto fue directo sobre un ciclo que parecía tener continuidad. Cardozo había renovado su vínculo semanas antes, pero el nuevo escenario institucional hizo imposible sostener la planificación original. De esta manera, el técnico que había conseguido instalar nuevamente a los pamperos entre los protagonistas del campeonato debió marcharse sin que los resultados fueran el motivo de su salida.

En su mensaje, el exdelantero también tuvo palabras para quienes lo acompañaron durante su estadía. “Gracias a los jugadores, cuerpo técnico, directiva, colaboradores y, especialmente, a la afición por su confianza y apoyo durante este camino”, escribió, destacando especialmente el vínculo construido con los seguidores guanacastecos.

Cardozo cerró su despedida con una mirada hacia el futuro y sin reproches hacia la institución: “Me voy con la tranquilidad de haber dado todo y con la certeza de que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades. Gracias por todo, Liberia. Les deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Pura Vida”. Así termina un ciclo que no se quebró por una mala campaña, sino por una crisis externa que interrumpió uno de los proyectos más competitivos de Municipal Liberia en los últimos años.

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