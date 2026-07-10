Portugal anuncia a Jorge Jesús tras el fracaso del Mundial, técnico que hizo campeón a Cristiano Ronaldo

Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo coincidieron en el Al Nassr: el técnico apuntaba como el favorito para tomar las riendas de Portugal tras el Mundial 2026

Portugal anuncia a Jorge Jesús como nuevo técnico | Foto por AFP: Fayez Nureldine

Portugal no esperó a que terminara el Mundial 2026 para definir el rumbo de su selección. La Federación Portuguesa de Fútbol anunció de manera oficial a Jorge Jesús como su nuevo director técnico este viernes 10 de julio, luego del fracaso del conjunto lusitano en la Copa del Mundo de Norteamérica, donde fue eliminado por la mínima diferencia ante España en los octavos de final disputados en el Estadio Dallas a principios de esta semana.

La selección portuguesa dio a conocer la noticia mediante un comunicado difundido durante las primeras horas de este viernes, con el que confirmó la llegada del estratega de 71 años para ocupar el cargo que dejó vacante Roberto Martínez. La eliminación mundialista significó un duro golpe para un equipo que llegaba al torneo considerado entre los principales candidatos para conquistar el título.

“Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesus”, publicó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) a través de sus redes sociales para presentar oficialmente al entrenador, quien tendrá la misión de encabezar una nueva etapa al frente del combinado nacional.

Jorge Jesús cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo y sudamericano tras dirigir a clubes como Benfica, Sporting de Lisboa y Flamengo. Su más reciente experiencia fue con el Al Nassr de Arabia Saudita, equipo con el que conquistó la Saudi Pro League y donde coincidió con Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más señalados por el desempeño de Portugal durante esta Copa del Mundo.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

Aunque la federación no ha informado oficialmente la duración del contrato del nuevo seleccionador, el jersey con el que presentó la federación portuguesa al nuevo técnico tenía impreso el número 26-30, así que su proyecto estaría enfocado en preparar al equipo de cara a la Eurocopa de 2028 y al Mundial de 2030, torneo que Portugal organizará de manera conjunta con España y Marruecos.

La llegada de Jorge Jesús también abre un nuevo panorama para Cristiano Ronaldo. El capitán portugués dejó claro que el Mundial 2026 habría sido su última Copa del Mundo con la selección, aunque evitó confirmar cuándo pondrá fin a su carrera internacional. Con el cambio en el banquillo, el delantero podría formar parte de los primeros pasos de la transición que iniciará el equipo bajo el mando del nuevo técnico.

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