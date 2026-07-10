Mourinho da sus primeras palabras como técnico del Real Madrid: “Amo este club”

El técnico del Real Madrid, Mourinho, explicó cómo toma su segunda etapa en el club, mientras Iker Casillas critica su primer período en Valdebebas

José Mourinho asume su segunda etapa en el Real Madrid | Reuters

José Mourinho al fin ofreció sus primeras palabras públicas en su segunda etapa como técnico del Real Madrid, casi un mes después de firmar un contrato por tres temporadas. El entrenador portugués expresó el amor que siente por el conjunto merengue y, aunque evitó prometer títulos, dejó claro su compromiso de ayudar a la institución de Valdebebas a cumplir los objetivos del club, durante una entrevista publicada este viernes 10 de julio.

En una charla con el Chiringuito, José Mourinho destacó que conoce a la perfección la responsabilidad que implica asumir las riendas del Real Madrid. Sus declaraciones reflejan la madurez que el estratega ha consolidado en los 13 años transcurridos desde su salida del club, al que dirigió en 178 partidos, con un balance de 128 victorias y la conquista de tres títulos oficiales, en plena época dorada del Barcelona.

“Las palabras no son suficientes. Esto es una misión. No estoy aquí preocupado por mí mismo, por si voy a ganar mucho o poco. Estoy aquí para ayudar”, declaró José Mourinho durante la pretemporada del equipo. “Conozco bien la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid. Me gusta mucho este concepto: no es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid”.

Pese a que Mourinho se presentó esta semana en Valdebebas y, aunque todavía no cuenta con la mayoría de sus jugadores debido a que el Mundial 2026 sigue en desarrollo, el técnico lusitano señaló que lleva tiempo preparando la pretemporada e indicó que uno de sus objetivos en esta nueva etapa al mando del club será trabajar de cerca con el Castilla, en un cambio de paradigma para una institución que no suele involucrar tanto a sus fuerzas básicas.

“Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y hoy empiece todo. Desde hace mucho tiempo trabajo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar; la tecnología nos ayuda muchísimo para controlar todo lo que se ha hecho y todo lo que tenemos que hacer”, recalcó el técnico en el inicio de su segunda etapa. “Obviamente me gustaría tener a todos los jugadores, pero podré conocer a los chicos con los que voy a trabajar. Durante la temporada muchos de ellos estarán en el Castilla y también me gusta participar en el crecimiento de esa área. Algún campeón del mundo llegará. Vengo con mucha confianza. Amo este club. Hala Madrid y nada más”.

Las críticas de Iker Casilla a la primera etapa de Mourinho

Uno de los hombres que más ha criticado la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid ha sido Iker Casillas. El histórico exportero español ha declarado en más de una ocasión las complicaciones que vivió la plantilla del conjunto merengue bajo el mando del técnico portugués y, en una entrevista reciente con L’Équipe, profundizó aún más en sus cuestionamientos hacia aquella etapa.

“Ese mal ambiente se había contagiado a la selección”, expuso Iker Casillas sobre las complicaciones internas en el Real Madrid en la primera etapa de The Special One. “Con José, fue un matrimonio que terminó mal. Hoy, si nos encontramos, nos saludamos, incluso podemos sentarnos a la mesa y charlar sin ningún problema”.

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