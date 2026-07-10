España y sus cuentas pendientes con Bélgica desde México 1986

Se enfrentarán en cuartos de final del Mundial 2026, cuatro décadas después del cruce que eliminó a La Roja en Puebla

España y el recuerdo de Bélgica en México 86 | IMÁGENES vía Reuters y Reuters

España y Bélgica volverán a cruzarse en una ronda que ya forma parte de su historia mundialista. Ambas selecciones se enfrentarán este viernes 10 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026, en el Estadio Los Ángeles, con un antecedente que conecta de forma directa con México 1986.

El partido llega cuarenta años después de aquel duelo en Puebla que dejó fuera a la selección española de la Copa del Mundo. En esa edición, Bélgica eliminó a España en la tanda de penaltis, después de un empate 1-1 en el tiempo regular y la prórroga.

Aquel encuentro se disputó el 22 de junio de 1986 en el Estadio Cuauhtémoc. Jan Ceulemans adelantó a Bélgica al minuto 35 y Juan Señor empató al 85’, pero la serie desde los once pasos terminó 5-4 a favor de los Diablos Rojos. Jean Marie Pfaff detuvo el cobro de Eloy Olaya y selló la eliminación del equipo dirigido por Miguel Muñoz.

La cita de 2026 coloca de nuevo a España frente al rival que frenó una de sus oportunidades más recordadas de alcanzar las semifinales de un Mundial. No se trata sólo de un cruce de cuartos: también es el regreso de un antecedente que quedó ligado a la memoria de una generación de aficionados españoles.

Desde aquella derrota en México, España no ha vuelto a perder contra Bélgica. La Roja se mantiene invicta en sus últimos ocho enfrentamientos ante este rival, con cinco victorias consecutivas en la serie más reciente.

El historial general también favorece al equipo español. España y Bélgica se han enfrentado en 23 ocasiones, con 12 triunfos españoles, seis victorias belgas y cinco empates. En Mundiales, el balance está igualado: Bélgica ganó el cruce de México 1986 y España venció 2-1 en la fase de grupos de Italia 1990.

La selección española llega al partido con la posibilidad de dejar atrás otro episodio marcado por una eliminación en cuartos. Bélgica, por su parte, buscará repetir el impacto de 1986 y avanzar a semifinales en una Copa del Mundo que ya entró en su tramo decisivo.

El duelo en Los Ángeles tendrá una carga histórica para ambos equipos, pero el boleto a semifinales dependerá del presente. España tendrá frente a sí una prueba con memoria mexicana, mientras Bélgica intentará sostener un antecedente que, cuatro décadas después, vuelve a aparecer en el camino mundialista.

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