Noah Klapp denuncia públicamente al surfista mexicano Alan Cleland por agresión sexual

La alemana lo hizo a través de una publicación en su perfil de Instagram considerando un deber dar a conocer su historia

Alan Cleland, denunciado por abuso sexual. | ED SLOANE / POOL / AFP

El surfista mexicano Alan Cleland Jr., representante de México en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, enfrenta acusaciones públicas de abuso sexual y violencia física por parte de su expareja, la alemana Noah Klapp, excampeona mundial juvenil de la Asociación Internacional de Surf (ISA). La deportista compartió su testimonio en Instagram, donde aseguró haber sufrido agresiones reiteradas durante una relación que mantuvieron hace aproximadamente seis años, cuando ella tenía 17 años.

La denuncia surgió después de que la World Surf League (WSL) anunciara la suspensión provisional de un competidor del Championship Tour 2026 por acusaciones que calificó de extrema gravedad. El organismo explicó que los hechos denunciados están relacionados con una reunión privada celebrada en Tahití durante agosto. Aunque la WSL no reveló el nombre del deportista, medios como Surfing World y The New York Post identificaron a Cleland como el atleta involucrado.

Tras conocer esta información, Noah Klapp decidió revelar públicamente las presuntas agresiones que sufrió durante su relación con el mexicano. La surfista comenzó su publicación con un mensaje dirigido a su expareja: “Ha llegado el momento de hablar públicamente. Una vez le dije a Alan Cleland Jr. que, si alguna vez me enteraba de otra víctima, contaría toda la verdad sobre nuestra relación”.

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¿Qué dijo Noah Klapp sobre las presuntas agresiones sexuales de Alan Cleland?

La excampeona mundial juvenil explicó que había mantenido en privado su experiencia durante varios años y que solamente un grupo reducido de personas conocía los hechos que ahora denuncia. “Salí con Alan durante cerca de un año cuando tenía 17 años. Hasta hoy, me había guardado parte de mi historia para mí y para un pequeño círculo de personas que me apoyan”, escribió la alemana, quien aseguró que la información sobre nuevas acusaciones fue determinante para romper su silencio.

Klapp también explicó los motivos que la llevaron a compartir su testimonio: “Guardé silencio sobre los abusos a los que me sometió. Hoy cumplo 23 años y me he despertado con la noticia de las acusaciones de agresión sexual contra él y otros hombres hacia una menor de edad”. En el mismo mensaje, añadió: “Esta víctima y tal vez otras merecen todo el apoyo que necesiten”.

En uno de los fragmentos de su publicación, la surfista acusó directamente a Cleland de presuntas agresiones sexuales, violencia física y maltrato psicológico durante la mayor parte de su relación. “Alan Cleland Jr. me abusó durante la mayor parte de nuestra relación; a menudo me inmovilizaba en la cama, agarrándome las muñecas con todas sus fuerzas, me agredía sexualmente muchas veces”, relató. Asimismo, aseguró que el mexicano la insultaba y que en ocasiones “bloqueaba la puerta de nuestra habitación y no me permitía salir”.

La alemana también describió episodios en los que, según su testimonio, intentó escapar de su entonces pareja. “Había huido de él muchas veces”, afirmó antes de recordar una situación en la que Cleland presuntamente la sujetó por el cuello. De acuerdo con su relato, el surfista la habría arrastrado nuevamente hacia el interior de una habitación donde no podía pedir ayuda.

Noah Klapp revela por qué guardó silencio durante seis años

La deportista alemana también abordó las consecuencias emocionales que asegura haber experimentado después de su relación con Cleland. “Este fue un período doloroso de mi vida que me consumió y destruyó por completo. Me arrepiento de haberlo conocido, porque el daño que me causó es algo que llevo sanando dentro de mí desde hace mucho tiempo”. La surfista afirmó que todavía recuerda los episodios denunciados y que durante años mantuvo la esperanza de que su expareja cambiara de comportamiento.

Sobre los motivos por los que no había hecho pública su experiencia, Klapp reconoció que el temor a la reacción de otras personas influyó en su decisión. “¿Por qué no había dicho nada hasta ahora? Mierda, ojalá lo hubiera hecho, y parte de mí se siente culpable por eso”, señaló. Posteriormente, explicó que en aquel momento consideraba que afrontar la posibilidad de que su testimonio fuera cuestionado habría representado una situación todavía más dolorosa.

La alemana también cuestionó la imagen pública del mexicano dentro del circuito profesional. “Ver a la industria del surf poner a este hombre en un pedestal después de nuestra relación: ¡Qué tipo tan genial! ¡Surfista del Circuito Mundial! ¡Atleta olímpico! ¡Siempre el alma de la fiesta!”, expresó en su publicación. La excampeona juvenil añadió acusaciones directas contra Cleland y criticó determinados comportamientos que, desde su perspectiva, han sido tolerados dentro del surf competitivo.

Klapp concluyó su testimonio con una petición para que la industria deportiva atienda las denuncias contra sus integrantes. “Sé que hay muchas otras historias como la mía en ese pequeño circo que es la industria del surf y la WSL, y ya es hora de tomar medidas reales y dejar de idolatrar a los abusadores”, manifestó. Finalmente, dirigió un último mensaje al mexicano: “A diferencia de ti, yo cumplo mi palabra, y cuando te dije que si me enteraba de que habías tratado a otra persona siquiera parecido a como me trataste a mí iba a hablar, hablaba en serio”.

¿Por qué fue suspendido Alan Cleland Jr. de la World Surf League?

La World Surf League anunció la suspensión provisional de un competidor del Championship Tour masculino, después de recibir información sobre acusaciones relacionadas con una reunión privada que tuvo lugar en Tahití durante agosto de 2026.

De acuerdo con información publicada por el periodista Nick Carroll en Surfing World, el presunto incidente habría ocurrido después de la última jornada del Outerknown Tahiti Pro e involucraría a una surfista australiana adolescente y al menos tres hombres. El medio también informó que la policía de Nueva Gales del Sur, Australia, había recibido información sobre las acusaciones y establecido contacto con autoridades deportivas, aunque no se había confirmado la presentación de cargos penales en la Polinesia Francesa.

En su comunicado, la World Surf League (WSL) confirmó que su Comité Disciplinario determinó suspender provisionalmente al competidor de todos los eventos organizados por la liga. Asimismo, informó que mantiene abierto su procedimiento interno y que ofreció colaboración a las autoridades correspondientes. La organización no identificó públicamente al atleta en el documento ni estableció una fecha para el levantamiento de la medida disciplinaria.

¿Qué pasará con Alan Cleland y su participación en el surf profesional?

Hasta este martes 13 de octubre, no se había anunciado una fecha para el levantamiento de la suspensión provisional. Cleland tenía prevista su participación en el Pipe Masters de diciembre, aunque su presencia quedó en duda debido al procedimiento disciplinario. Además, Surfing World informó que el mexicano dejó de aparecer en la página oficial de atletas de Quiksilver, uno de sus principales patrocinadores, mientras que otros reportes señalaron una posible ruptura de su relación comercial.