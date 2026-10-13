Viking vs Bayern en vivo, Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 13 de octubre

El cuadro noruego intentará dar la sorpresa en casa ante uno de los grandes favoritos a ganar esta edición del certamen.

Viking y Bayern se enfrentan en Noruega.

Esta es la segunda jornada en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Dentro de las sorpresas que accedieron a esta instancia está el Viking de Noruega, equipo caracterizado por su bajo presupuesto y la ilusión de hacer un gran certamen. El reto de este martes será frente al Bayern, campeón alemán, semifinalista en la edición anterior y claro candidato al título.

¿A qué hora juegan Viking vs Bayern hoy, 13 de octubre, en Champions League 2026-27?

Este encuentro de la segunda jornada se jugará en el Viking Stadion de Stavanger, Noruega, a las 9:00 p.m. locales. A partir de ello, se puede hacer el cálculo con el cambio de huso para distintos países del continente americano.

México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 2 de Champions League 2026-27?

Los derechos de transmisión para la mayoría de países de América están en poder de una cadena televisiva. No obstante, es importante que cada televidente revise las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming disponibles en su territorio.

México: Fox.

Fox. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+ y VIX.

Paramount+ y VIX. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

Alineaciones de Viking vs Bayern, al momento

Viking: Ostbo; Heggheim, Falchener, Stensness, Haugen; Tripic, Askildsen, Bell, Bjordal; Botheim y Christiansen.

Bayern: Urbig; Laimer, Minjae Kim, Tah, Brown; Karl, Kimmich, Bischof; Olise, Kane y Luis Díaz.

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