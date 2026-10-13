Champions League 2026, tabla de posiciones al momento: ¿Quién es el líder? jornada 2

Conoce los resultados de esta fecha y el sitio en el que está cada equipo en el regreso del torneo tras la Fecha FIFA

Así va la Champions League 2026: resultados y posiciones | REUTERS/Umit Bektas

La UEFA Champions League está de regreso. Tras una pausa mayor por la Fecha FIFA, este martes 13 de octubre regresó el mejor torneo de clubes del mundo, con la segunda jornada de la fase de liga. Si bien esta primera ronda es de mayor duración, los equipos quieren sumar puntos que les permita disputar las rondas de eliminación.

Tabla de posiciones de la Champions League, al momento: jornada 2

El Barça suma su segunda goleada en esta edición de la Champions. Pese a irse abajo en el marcador, el equipo culé remontó en Turquía para vencer al Galatasaray y tomar de momento el liderato del torneo, a espera de lo que haga el PSG, que cerró la jornada 1 en el primer lugar.

FC Barcelona: 6 puntos (+7) | 2 partidos Sporting Club: 6 puntos (+4) | 2 partidos Arsenal: 6 puntos (+4) | 2 partidos Bayern Munich: 4 puntos (+5) | 2 partidos PSG: 3 puntos (+5) Como: 3 puntos (+3) Manchester United: 3 puntos (+2) | 2 partidos Stuttgart: 3 puntos (+2) Manchester City: 3 puntos (+2) Villarreal: 3 puntos (+1) | 2 partidos Aston Villa: 3 puntos (+1) Betis: 3 puntos (+1) Atlético de Madrid: 3 puntos (+1) | 2 partidos Borussia Dortmund: 3 puntos (+1) Liverpool: 3 puntos (+1) Real Madrid: 3 puntos (+1) AEK Atenas: 3 puntos (+1) Brujas: 3 puntos (0) | 2 partidos Lens: 3 puntos (-1) 2 partidos RB Leipzig | 3 puntos (-2) | 2 partidos Sabah: 3 puntos (-2) | 2 partidos Roma: 1 punto (0) Shakhtar Donetsk: 1 punto (0) Fenerbahçe: | 1 punto (0) PSV: 1 punto (-1) | 2 partidos Viking: 1 punto (-2) | 2 partidos LASK : 0 puntos (-1) Inter de Milán: 0 puntos (-2) | 2 partidos Porto: 0 puntos (-2) Slavia Praga: 0 puntos ( -3) | 2 partidos Napoli | 0 puntos (-3) | 2 partidos Lille: 0 puntos (-4) | 2 partidos Feyenoord: 0 puntos (-4) Galatasaray | 0 puntos (-5) | 2 partidos Slovan Bratislava: 0 puntos (-5) Bodo/Glimt: 0 puntos (-5)

Resultados de la jornada 2 de la Champions League 2026

En los primeros partidos de esta segunda fecha, el Sporting Club de Portugal sumó su segunda victoria en esta Champions, con un nuevo gol de Luis Javier Suárez. El equipo lusitano no termina con el liderato porque el Barça remontó para vencer al Galatasaray. La sorpresa la dio el Viking, que rescató un punto ante uno de los favoritos, el Bayern Munich.

La jornada 2 termina el miércoles, con nueve partidos más, incluyendo el posible duelo entre mexicanos, Santiago Gimenez y el Porto visitando al Betis de Álvaro Fidalgo, además del primer juego de visitante del Real Madrid y un partido entre dos de los máximos candidatos, el Manchester City recibiendo al bicampeón PSG.

Miércoles 14 de octubre 10:45 | Feyenoord vs Como 10:45 | LASK vs Liverpool 13:00 | Roma vs Real Madrid 13:00 | Aston Villa vs Fenerbahçe 13:00 | Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas 13:00 | Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund 13:00 | Manchester City vs PSG 13:00 | Real Betis vs Porto 13:00 | Slovan Bratislava vs Stuttgart



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Tabla de goleo de la Champions League 2026-2027: ¿Quiénes son los goleadores?

Nicolò Tresoldi, gracias a su triplete ante el Inter de Milán, es el nuevo líder de goleo de la Champions y el único jugador con cuatro anotaciones. El delantero del Brujas supera a Ferran, Kane y Demirovic en lo alto de la tabla de goleo: