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Posibles alineaciones del Santa Fe vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al juego entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba en Bogotá.

Santa Fe recibe en el Campín a Jaguares de Córdoba
Santa Fe vs Jaguares, previa | Claro Sports

Séptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Independiente Santa Fe recibe en su casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a Jaguares de Córdoba. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes y un grama del ‘coloso’ de la 57 que estará en el ojo de huracán.

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Jáder Obrian, Alexis Zapata, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

Posible alineación de Jaguares de Córdoba para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Luis Jiménez; Royscer Colpa, Rafael Bustamante, Cristian Álvarez; Andrés Rentería, Darwin López y Duván Rodríguez. D.T.: Julio Méndez.

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¿Cómo y dónde ver Santa Fe vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este encuentro corresponde a la séptima jornada del campeonato y se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín a las 6:30 p.m. Debido a la importancia de los equipos, la transmisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

  • 29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Santa Fe.
  • 25.09.2026 | Unión Magdalena 1-1 Santa Fe.
  • 22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali.
  • 19.06.2026 | Alianza 1-4 Santa Fe.
  • 15.09.2026 | Vasco Da Gama 2-0 Santa Fe.

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Últimos cinco partidos de Jaguares de Córdoba

  • 11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima.
  • 03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares.
  • 27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza.
  • 22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares.
  • 11.09.2026 | Jaguares 2-2 Fortaleza.

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