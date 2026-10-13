Posibles alineaciones del Santa Fe vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al juego entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba en Bogotá.

Santa Fe vs Jaguares, previa | Claro Sports

Séptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Independiente Santa Fe recibe en su casa, el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a Jaguares de Córdoba. Dos equipos que viven realidades completamente diferentes y un grama del ‘coloso’ de la 57 que estará en el ojo de huracán.

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Jáder Obrian, Alexis Zapata, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

Posible alineación de Jaguares de Córdoba para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Luis Jiménez; Royscer Colpa, Rafael Bustamante, Cristian Álvarez; Andrés Rentería, Darwin López y Duván Rodríguez. D.T.: Julio Méndez.

¿Cómo y dónde ver Santa Fe vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este encuentro corresponde a la séptima jornada del campeonato y se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín a las 6:30 p.m. Debido a la importancia de los equipos, la transmisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Santa Fe.

25.09.2026 | Unión Magdalena 1-1 Santa Fe.

22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali.

19.06.2026 | Alianza 1-4 Santa Fe.

15.09.2026 | Vasco Da Gama 2-0 Santa Fe.

Últimos cinco partidos de Jaguares de Córdoba

11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima.

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares.

27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza.

22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares.

11.09.2026 | Jaguares 2-2 Fortaleza.

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