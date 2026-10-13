Atlético de Madrid vs Manchester United en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 13 de octubre

Atlético de Madrid recibe al Manchester United en el Metropolitano: los Colchoneros buscan sus primeros puntos; los Red Devils van por su segunda victoria

Atlético de Madrid vs Manchester United, online la Champions League | Claro Sports

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Manchester United hoy 13 de octubre en la Champions League 2026?

El Atlético de Madrid de Diego Simeone afronta la segunda jornada de la Champions League este 13 de octubre con la obligación de sumar tres puntos ante su afición, después de la derrota por 2-1 frente al Liverpool en Anfield. Los Colchoneros llegan en un buen momento, con cuatro victorias consecutivas en LaLiga, incluida una valiosa victoria por 2-1 en el derbi ante el Real Madrid. Además, el Cholo cuenta con prácticamente toda su plantilla, gracias a las recuperaciones de Alejandro Grimaldo, Alexander Sørloth y Pablo Barrios. Del otro lado aparece un Manchester United que debutó en Europa con una goleada por 4-0 ante el Sabah de Azerbaiyán, pero que atraviesa una severa crisis en la Premier League, con apenas un triunfo en seis partidos que aumentó la presión sobre Michael Carrick, quien necesita una respuesta convincente en una de las visitas más exigentes del calendario.

El historial también favorece al conjunto español, que suma dos victorias y dos empates en cuatro enfrentamientos oficiales ante los ingleses, quienes nunca han conseguido derrotarlo. El antecedente más reciente en la Champions League corresponde a los octavos de final de la temporada 2021-22, cuando el Atlético empató 1-1 en Madrid y selló su clasificación en Old Trafford con un triunfo por 1-0 gracias al gol de Renan Lodi.

México : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Centroamérica : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Estados Unidos: 15:00 horas ET, 12:00 horas PT.

15:00 horas ET, 12:00 horas PT. Colombia : 14:00 horas.

: 14:00 horas. Argentina: 16:00 horas.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 2 de Champions League 2026?

El Estadio Metropolitano se prepara para otra noche mágica de fútbol europeo, con el Atlético de Madrid y el Manchester United frente a frente este martes 13 de octubre bajo el marco de la jornada 2 de la Champions League. Más de 70 mil aficionados serán testigos de un enfrentamiento que promete intensidad de principio a fin. En Claro Sports tendrás la cobertura completa de este compromiso con nuestro minuto a minuto, las jugadas clave, estadísticas, reacciones en tiempo real y el análisis de nuestros especialistas para conocer todo lo que suceda sobre el terreno de juego.

México : Fox One.

: Fox One. Centroamérica : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Estados Unidos : Paramount+, TUDN, UniMás y ViX

: Paramount+, TUDN, UniMás y ViX Colombia : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs Manchester United, al momento

Diego Simeone podría apostar por su habitual 4-4-2 con el Atlético de Madrid, un sistema que ha marcado buena parte de su trayectoria al frente del conjunto rojiblanco, aunque también cuenta con la alternativa del 4-2-3-1 para modificar la distribución de sus piezas en el campo. La primera opción ofrece solidez defensiva, líneas compactas y dos referencias en ataque para aprovechar las transiciones, mientras que la segunda permite reforzar la presencia en el mediocampo con un jugador por detrás del delantero. Esta variante táctica podría convertirse en un factor importante para sorprender al Manchester United, sobre todo si el conjunto colchonero alterna ambos esquemas de acuerdo con las necesidades del partido.

Por su parte, Michael Carrick suele apostar por el 4-2-3-1 con el Manchester United, un planteamiento que exige equilibrio entre el doble pivote, los extremos y el mediapunta para conectar la salida del balón con los hombres de ataque. Ante un Atlético que puede modificar su estructura sin perder su orden defensivo, los Red Devils tendrán que encontrar espacios entre líneas y evitar las pérdidas que favorezcan los contragolpes del rival. La batalla en el centro del campo será determinante, pues el equipo de Simeone buscará cerrar los circuitos de juego del conjunto inglés, mientras que Carrick deberá encontrar alternativas para superar el bloque rojiblanco y aprovechar la amplitud por las bandas.