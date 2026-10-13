¡Cesa la horrible noche! Luis Díaz vuelve al gol con el Bayern Munich

El delantero colombiano de 29 años, Luis Díaz, se reportó con gol en el empate a tres goles del Bayern Munich y Viking.

Luis Díaz celebrando con Bayern Munich | Carina Johansen/NTB via REUTERS

Martes 13 de octubre y la UEFA Champions League 2026-2027 se llevó todos los reflectores. La segunda jornada de la Liga de Campeones enfrentó al Bayern Munich ante Viking en Lyser Arena en el Stavanger, Noruega. Después de unos apasionantes 95 minutos, alemanes y noruegos empataron a tres goles.

La primera mitad fue sorpresiva para todo el mundo del fútbol. Viking se fue con una ventaja de dos goles a cero en el primer tiempo. Gianni Stensness y Peter Christiansen, fueron los autores de las anotaciones que le dieron la victoria parcial al conjunto local. No obstante, el segundo tiempo traería muchas emociones también.

Los segundos 45 minutos despertaron al Bayern Munich. Harry Kane se hizo presente en el marcador y en menos de seis minutos empató el juego. Minuto 54 y minuto 60, fueron los minutos en los cuales celebró el capitán del equipo ‘bávaro’. No bajaron el pie acelerador y Luis Díaz le dio la ventaja parcial a los alemanes al minuto 71. Ahora bien, cuando todo parecía que sería victoria visitante, Viking en una de las últimas jugadas del partido puso en tablas el marcador gracias al tanto marcado por Herman Johan Haugen.

Luis Díaz vuelve a celebrar después de siete anotaciones anuladas

Cuando en los primeros días de octubre la noticia era que un total de seis anotaciones le había anulado a Luis Díaz en este 2026-2027. El colombiano de 29 años se pudo sacudir ante Viking. El guajiro solo había podido hacerse presente en un gol durante la presente temporada y las dudas junto a las críticas comenzaban a llegar en las filas del Bayern Munich.

Justamente, al minuto 71, los dirigidos por el belga Vincent Kompany hilaron una jugada típica de su ofensiva. Harry Kane cambió de frente para Michael Olise y este envió un centro rasante para que Luis Díaz se llenara la boca de gol. Esto significó la segunda anotación de la temporada del ‘cafetero’.

🔥🇨🇴 GOL de Luis Javier Suárez para el 0-1 parcial de Sporting de Lisboa 🇵🇹 sobre Lens 🇫🇷 por Champions League. https://t.co/qYQ8ayvhq3 — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 13, 2026

Eso sí, el constante juego anulado por fuera de lugar sigue siendo un tema de cautela para Luis Díaz. Cero y van siete goles anulados para el jugador de la Selección Colombia en esta segunda parte del 2026. Tres en la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos ante la República Democrática del Congo y una versus Ghana. A eso se le suman los cuatros tantos anulados con la camiseta del Bayern Munich, dos ante Augsburgo, uno ante Unión Berlín y el más reciente ante Viking en Champions League.

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