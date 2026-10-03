¡Naruto está de fiesta! Se cumplen 24 años de su estreno; ¿de qué trata este anime y dónde ver?

Se cumple un aniversario más del lanzamiento de Naruto, la serie que narra la historia de un ninja adolescente que busca ser respetado por su pueblo

Naruto cumple años | X:@Crunchyroll

Más de dos décadas después de su llegada a la televisión japonesa, Naruto mantiene un lugar especial entre los grandes fenómenos de la animación japonesa. La historia creada por Masashi Kishimoto convirtió a Naruto Uzumaki en un personaje reconocible para varias generaciones y llevó al público a un mundo de ninjas, rivalidades, amistades y grandes desafíos. Este 3 de octubre se cumple un nuevo aniversario de aquel estreno que marcó el inicio de una aventura que con el paso de los años amplió sus fronteras y se convirtió en una de las franquicias más populares del anime.

Pero, ¿qué hizo que la historia de aquel joven ninja alcanzara semejante impacto? Para entenderlo hay que regresar a sus primeros pasos en la Aldea Oculta de la Hoja y conocer el camino que lo llevó a enfrentarse a retos cada vez mayores. Desde sus primeros compañeros y maestros hasta los conflictos que definieron su evolución, Naruto construyó una historia que combina acción, humor y drama con temas como la amistad, la perseverancia y la búsqueda de reconocimiento. A continuación, repasamos cuándo comenzó esta aventura, de qué trata y cómo puedes disfrutarla completa.

¿Cuándo se estrenó el primer capítulo de Naruto, uno de los animes más vistos?

El viaje de Naruto comenzó oficialmente el 3 de octubre de 2002, cuando el primer episodio del anime llegó a la televisión japonesa a través de TV Tokyo. Aquel capítulo marcó el punto de partida de una de las franquicias más reconocidas de la animación japonesa y abrió las puertas al mundo ninja para millones de espectadores. Desde entonces, Naruto Uzumaki pasó de ser un joven rechazado por su propia aldea a convertirse en uno de los personajes más emblemáticos del anime, mientras su historia trascendía las fronteras de Japón y conquistaba a varias generaciones de fans. Hoy, 3 de octubre de 2026, se cumplen exactamente 24 años de aquel estreno que dio inicio a una aventura que todavía forma parte de la cultura popular.

¿De qué trata la historia de Naruto?

Naruto es, en esencia, una historia sobre superación, amistad y la búsqueda de aceptación. La aventura sigue a Naruto Uzumaki, un joven ninja de la Aldea Oculta de la Hoja que crece bajo el rechazo de quienes lo rodean. A pesar de su fama como chico problemático, Naruto tiene un objetivo enorme: convertirse en Hokage, la máxima autoridad de su aldea, y demostrar que merece el respeto de todos. Su camino comienza en la academia ninja y lo lleva hasta el Equipo 7, donde comparte sus primeras grandes experiencias con Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y su maestro Kakashi Hatake. Entre entrenamientos, misiones y combates, Naruto descubre el verdadero valor de los vínculos que forma con sus compañeros y transforma poco a poco su manera de entender lo que significa ser un ninja.

En Naruto: Shippuden, la historia da un salto hacia una etapa más madura y presenta conflictos que ponen en riesgo no solo a la Aldea de la Hoja, sino al mundo ninja entero. Naruto regresa después de varios años de entrenamiento con una nueva determinación, mientras la organización criminal Akatsuki emerge como una amenaza cada vez mayor y su amigo Sasuke toma un camino que los coloca en posiciones opuestas. Sin entrar en spoilers, esta segunda etapa amplía el universo con nuevas aldeas, ninjas, técnicas y secretos sobre el origen de este mundo, mientras Naruto intenta demostrar que su mayor fortaleza no está solo en el chakra o en sus habilidades de combate, sino en mantener sus convicciones y no abandonar a quienes considera importantes.

¿Cuántas temporadas tiene Naruto y dónde se pueden ver?

Si quieres entrar de lleno en el mundo de Naruto, primero hay que aclarar un detalle que suele causar confusión: la historia principal está dividida en dos series, Naruto y Naruto: Shippuden. La primera cuenta con 220 episodios, mientras que Shippuden extiende la aventura hasta los 500 capítulos, para un total de 720 episodios. En cuanto a temporadas, las plataformas de streaming utilizan una división diferente a la emisión original en Japón; por ejemplo, Netflix ha manejado Naruto: Shippuden como 21 temporadas en algunos de sus catálogos.

La primera parte es la puerta de entrada a la historia de Naruto Uzumaki: aquí conoces al joven ninja de Konoha, su rivalidad con Sasuke, su vínculo con Sakura y el entrenamiento bajo figuras como Kakashi y Jiraiya. Después llega Naruto: Shippuden, con un protagonista más maduro y conflictos de mayor escala, desde la amenaza de Akatsuki hasta la Cuarta Gran Guerra Ninja. Si quieres ver la historia completa sin saltos, la cuenta que debes tener en mente es sencilla: 720 episodios entre ambas series. Además, recuerda que una parte importante de esos capítulos corresponde a historias originales del anime, por lo que no todos adaptan directamente el manga de Masashi Kishimoto.

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En México, la disponibilidad de Naruto y Naruto: Shippuden puede cambiar según el catálogo de cada plataforma. Netflix México muestra actualmente ambos títulos dentro de su catálogo de anime, aunque su ficha individual puede presentar restricciones de reproducción según la ubicación o el momento de consulta. Crunchyroll también cuenta con episodios de Naruto: Shippuden y ofrece subtítulos en español latino en su catálogo. Si tu objetivo es hacer el maratón completo, lo importante es comprobar qué plataforma tiene los 220 episodios de Naruto y los 500 de Shippuden en tu región antes de empezar, porque las licencias y la distribución por temporadas no son iguales en todos los servicios.