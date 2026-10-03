México, con cambios ante Estados Unidos: esta sería la posible alineación de Rafael Márquez para el partido amistoso

El Káiser mandaría lo mejor que tiene disponible para su primer Clásico de Concacaf ante el cuadro de Las Barras y Las Estrellas

Chucky, Morita y Mateo, posibles titulares. | Imago7.

La Selección Mexicana enfrentará este sábado 3 de octubre a Estados Unidos en un nuevo partido de preparación dentro de la Fecha FIFA. Para el encuentro en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Rafael Márquez podría realizar ajustes respecto a la formación utilizada en sus compromisos anteriores.

A falta de que el cuerpo técnico dé a conocer la alineación oficial, el posible once del Tricolor tendría modificaciones en defensa, mediocampo y ataque. Es importante señalar que esta formación es únicamente una alineación probable y todavía no representa el once confirmado de México. La lista definitiva de titulares será anunciada antes de que comience el encuentro entre el equipo Tricolor y el conjunto de Las Barras y las Estrellas.

Rafael Márquez llega al compromiso después de dos empates consecutivos por 1-1 ante Colombia y Perú, por lo que el partido contra Estados Unidos representará una nueva oportunidad para observar variantes dentro de su equipo.

Esta sería la alineación de México ante Estados Unidos

A falta de confirmación oficial, México podría presentar un once con Raúl ‘Tala’ Rangel como guardameta y una línea defensiva formada por Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Mateo Chávez.

En el centro del campo, Rafael Márquez tendría como opciones a Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora, mientras que el ataque estaría integrado por Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Armando ‘Hormiga’ González e Hirving ‘Chucky’ Lozano.

La posible alineación sería la siguiente:

Raúl ‘Tala’ Rangel (P); Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Armando ‘Hormiga’ González e Hirving ‘Chucky’ Lozano.

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De cualquier manera, el planteamiento puede modificarse hasta minutos antes del silbatazo inicial, por lo que habrá que esperar la confirmación oficial para conocer la decisión definitiva de Rafael Márquez.

¿Quiénes serían las sorpresas en el 11 titular de México ante USA?

Uno de los movimientos que podría presentar Rafael Márquez sería la inclusión de Mateo Chávez como lateral izquierdo. Después del encuentro ante Perú, el defensor habría ganado terreno en la disputa por el puesto con Jesús Gallardo y tendría posibilidades de comenzar frente al conjunto estadounidense.

Otra de las modificaciones estaría en el mediocampo. Luis Romo podría aparecer como titular en lugar de Álvaro Fidalgo, pese a que el futbolista del Betis mostró momentos positivos en el encuentro anterior frente al combinado sudamericano.

La tercera novedad sería una nueva oportunidad para Hirving ‘Chucky’ Lozano. El atacante podría formar parte del tridente ofensivo junto con Roberto Alvarado y Armando González.

¿Cuáles son las bajas que México tendrá para el partido ante Estados Unidos?

Hasta el momento, México no reporta bajas para enfrentar a Estados Unidos y Rafael Márquez tendría disponibles a los jugadores considerados para este compromiso.

Gilberto Mora, quien había generado dudas durante los días previos, entrenó con el grupo y se mantuvo como una de las alternativas para participar ante el conjunto estadounidense.

Salvo algún cambio de última hora, el entrenador mexicano podrá elegir entre los futbolistas que permanecen concentrados para definir el once titular.

¿A qué hora juega México vs Estados Unidos y dónde ver en vivo el partido amistoso este 3 de octubre?

El encuentro entre Estados Unidos y México se disputará este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, con inicio programado a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso podrá seguirse en vivo y online mediante Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión completa estará disponible para los usuarios que cuenten con la membresía del canal, con cobertura previa desde las 18:00 horas.