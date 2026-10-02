Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Pijao’ pone inicio a la era de Luis Fernando Suárez como nuevo entrenador tras el despido a Sebastián Oliveros.

Deportes Tolima vs Boyacá Chicó: posibles nóminas | Claro Sports

Llega un nuevo examen para el Deportes Tolima, donde se ve como favorito para vencer al Boyacá Chicó y retomar la senda del triunfo. El Estadio Manuel Murillo Toro albergará un cotejo donde se esperan impresiones positivas de un nuevo ciclo, ya bajo las órdenes del triple mundialista Luis Fernando Suárez. De no arañar la victoria, podría sudar la gota gorda en la cola de la zona de clasificación.

Fue una semana movida en el ‘Pijao’, que prescindió de los servicios de Sebastián Oliveros por la mala racha y dos eliminaciones (Copa y Libertadores). Del otro lado, el ‘Ajedrezado’ viene de golear al Pasto y ahora busca ratificar sus buenas presentaciones en casa, ahora fuera de ella. Esto debe saber rumbo al juego del sábado 3 de octubre a las 4:05 p.m. (hora COL).

Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Edwar López, Jan Angulo, Anderson Angulo, Shean Barbosa; Cristian Arrieta, Homer Martínez; Ever Valencia, Adrián Parra, Junior Hernández y Sergio Aguayo. DT: Luis Fernando Suárez.

Posible alineación del Boyacá Chicó para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Sander Navarro, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Juan Díaz, Sebastián Salazar; Jacobo Pimentel, Alejandro Maya, Estiven Sarria y Santiago Mera. DT. Jhon Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver el Deportes Tolima vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 13, se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de Win Play. De igual modo, en Claro Sports podrá seguir los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos del Deportes Tolima

27.09.2026 | Fortaleza 2-2 Deportes Tolima | Fecha 12.

20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali | Fecha 11.

16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima | Fecha 7.

11.09.2026 | Independiente Santa Fe 1-0 Deportes Tolima | Fecha 10.

07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima | Fecha 5.

Últimos partidos del Boyacá Chicó

25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 12.

19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 11.

15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza | Fecha 3.

12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín | Fecha 10.

05.09.2026 | Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas | Fecha 9.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá).

Andrés Rojas (Bogotá). Asistente 1: Heiberth Calvo (Bogotá).

Heiberth Calvo (Bogotá). Asistente 2: Jéferson Arias (Quindío).

Jéferson Arias (Quindío). Cuarto árbitro: Nicolás Salazar (Tolima).

Nicolás Salazar (Tolima). VAR: Stivenson Celeita (Bogotá).

Stivenson Celeita (Bogotá). AVAR: Elkin Abril (Casanare).

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