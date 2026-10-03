Cobán Imperial vs Malacateco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Malacateco por la jornada 12 del Torneo Apertura de Guatemala.

Cobán Imperial vs Malacateco, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cobán Imperial vs Malacateco! Ambos equipos se enfrentarán por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo importante para acercarse a la zona de clasificación. Los Príncipes Azules buscarán aprovechar la localía y prolongar su recuperación, mientras que los Toros intentarán conseguir un resultado que les permita superar a un rival directo y tomar distancia de los últimos puestos.

Cobán Imperial ocupa el undécimo lugar con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo de Ramiro Cepeda viene de vencer 3-2 a Aurora y acumula cuatro encuentros sin perder, después de haber conseguido tres igualdades consecutivas. Aunque permanece en la parte baja de la tabla, los cobaneros empiezan a mostrar una mejoría y buscarán encadenar otro triunfo ante su afición para recortar distancias con los puestos de clasificación.

Por su parte, Malacateco se ubica en la novena posición con 12 unidades, tras registrar tres triunfos, tres empates y cinco derrotas. Los dirigidos por Carlos Robles necesitan mayor regularidad para meterse entre los ocho equipos que avanzarán a la fase final. Los Toros buscarán sumar como visitantes para escalar posiciones y evitar que aumente la diferencia con sus competidores directos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Malacateco hoy sábado 3 de octubre de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Malacateco será el sábado 3 de octubre a las 15:00 horas en el estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Malacateco para la jornada 12, al momento

Malacateco no podrá contar con Kevin Ramírez, convocado por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala, mientras que Cobán Imperial no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas; Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto; Ángel Cabrera, Byron Leal; Michael Moreira, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Juan Carlos Winter. DT : Ramiro Cepeda.

: Tomás Casas; Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto; Ángel Cabrera, Byron Leal; Michael Moreira, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Juan Carlos Winter. : Ramiro Cepeda. Malacateco: Abel Guzmán; Juan Esqueda, Marlon Chun, José Javier Longo, Roberto Meneses; Andy Soto, Jonathan Castañon, Isaías de León, José Ochoa; Eliser Quiñones y Gabino Vásquez. DT: Carlos Robles.

MÁS INFORMACIÓN: Janderson Pereira aparece al rescate de Cobán Imperial ante Aurora

Antecedentes del Cobán Imperial vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Malacateco:

25 de julio de 2026 | Malacateco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 16 de abril de 2026 | Malacateco 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 24 de febrero de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de noviembre de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 12 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

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