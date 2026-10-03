Deportes Tolima vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

El Pijao estrena la dirección técnica de Luis Fernando Suárez ante un Ajedrezado complicado con el descenso.

Deportes Tolima y Boyacá Chicó se miden en la jornada 13.

¿A qué hora juega Deportes Tolima vs Boyacá Chicó y dónde ver en vivo hoy, 3 de octubre de 2026?

El juego de la jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II será en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 4:05 p.m. Por ser una contienda entre dos equipos pequeños, se podrá ver por canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Deportes Tolima vs Boyacá Chicó: así salen a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo, Shean Barbosa; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Jorge Cabezas Hurtado, Adrián Parra, Luis Sánchez y Ever Valencia. DT: Luis Fernando Suárez.

Boyacá Chicó: David Agudelo; Jefferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Mosquera, Cristián Blanco; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Estiven Sarria, Jacobo Pimentel; Santiago Mera y Alejandro Maya. DT. Jhon Jairo Gómez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II?

La calidad de la plantilla la localía ponen a Deportes Tolima como claro favorito para conseguir la victoria. Por su parte, Boyacá Chicó deberá enfocarse en sumar aunque sea un punto que lo ilusione con la permanencia en primera división.

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