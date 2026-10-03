Costa Rica vs Haití: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Costa Rica buscará su segunda victoria bajo el interinato de Bryan Ruiz.

Costa Rica vs Haití, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Costa Rica y Haití se enfrentarán por el Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido importante para las aspiraciones de ambos seleccionados. La Sele volverá a jugar en San José con la intención de conseguir su segunda victoria consecutiva, mientras que el conjunto haitiano buscará prolongar su buen momento. Será además el segundo enfrentamiento entre ambos en pocos días, después del triunfo 2-0 de Haití del pasado 27 de septiembre.

Costa Rica llega después de vencer 3-0 a Nicaragua, resultado que le permitió cortar una serie de dos derrotas consecutivas en la competición. Para este compromiso, Bryan Ruiz incorporó a Ronald Matarrita, Anthony Hernández y Mayron George a la convocatoria. En cambio, Orlando Galo y Roan Wilson serán baja por lesión, mientras que Josimar Méndez no estará disponible por suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas.

Por su parte, Haití llega al encuentro con tres victorias consecutivas en la Concacaf Nations League. El seleccionado haitiano inició esa racha con un triunfo 3-2 frente a Trinidad y Tobago, luego superó 2-0 a Costa Rica y viene de imponerse 4-1 ante República Dominicana. Con nueve goles convertidos durante esos tres compromisos, buscará volver a sumar en su visita a San José.

Costa Rica vs Haití en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

Costa Rica y Haití jugarán el domingo 4 de octubre de 2026, a las 18:00 horas de Costa Rica y Centroamérica, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San José. El encuentro corresponde al Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

¿Dónde ver en vivo Costa Rica vs Haití de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido Costa Rica vs Haití podrá verse en territorio costarricense por Repretel Canal 6, mientras que la transmisión por streaming estará disponible a través de Repretel En Vivo.

Costa Rica vs Haití: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

Costa Rica viene de vencer 3-0 a Nicaragua, después de haber sufrido dos derrotas en sus primeras presentaciones de esta ventana. La Sele cayó 4-3 frente a Curazao y posteriormente perdió 2-0 contra Haití. Ahora tendrá la oportunidad de buscar otros tres puntos como local y mejorar su situación en el Grupo A.

Haití viene de derrotar 4-1 a República Dominicana y mantiene su racha de tres triunfos consecutivos. Antes había superado 3-2 a Trinidad y Tobago y 2-0 a Costa Rica, por lo que llegará a San José con el antecedente reciente de haber vencido al conjunto costarricense.

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