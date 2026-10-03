Nicaragua vs República Dominicana: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Un partido en el que ambos seleccionados buscarán recuperarse después de perder en su última presentación.

Nicaragua vs República Dominicana, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Nicaragua y República Dominicana se enfrentarán por el Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido en el que ambos seleccionados buscarán recuperarse después de perder en su última presentación. Los nicaragüenses volverán a jugar en Managua tras caer frente a Costa Rica, mientras que el conjunto dominicano intentará reaccionar luego de su derrota ante Haití. Será el segundo cruce entre ambos en esta fase, después del triunfo 3-2 de República Dominicana del pasado 24 de septiembre.

Nicaragua llega después de perder 3-0 frente a Costa Rica y acumula tres derrotas consecutivas en la competición. Antes había caído 6-1 ante Curazao y 3-2 contra República Dominicana. El equipo nicaragüense recibió 12 goles durante esos tres encuentros y buscará mejorar su rendimiento defensivo para conseguir sus primeros puntos en esta serie de partidos, esta vez con la posibilidad de jugar como local.

Por su parte, República Dominicana viene de caer 4-1 ante Haití, resultado que puso fin a una serie de dos victorias consecutivas. El seleccionado dominicano había superado 2-1 a Trinidad y Tobago y posteriormente derrotó 3-2 a Nicaragua. Además, consiguió marcar en sus tres presentaciones recientes, aunque también recibió goles en cada una de ellas.

Nicaragua vs República Dominicana en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

Nicaragua y República Dominicana jugarán el domingo 4 de octubre de 2026, a las 20:00 horas de Nicaragua y Centroamérica, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. En Panamá, el encuentro comenzará a las 21:00 horas. El compromiso corresponde al Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

¿Dónde ver en vivo Nicaragua vs República Dominicana de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido Nicaragua vs República Dominicana podrá verse en territorio nicaragüense a través de NicaSports, señal encargada de transmitir el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la competición.

Nicaragua vs República Dominicana: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

Nicaragua atraviesa una serie de tres derrotas consecutivas, después de caer ante Curazao, República Dominicana y Costa Rica. En esos compromisos convirtió tres goles y recibió 12, por lo que buscará mejorar su rendimiento defensivo y aprovechar la localía para volver a sumar en la competición.

República Dominicana ganó dos de sus últimos tres partidos, con triunfos frente a Trinidad y Tobago y Nicaragua antes de perder 4-1 contra Haití. El conjunto dominicano tendrá como antecedente inmediato favorable el 3-2 conseguido ante los nicaragüenses el 24 de septiembre, aunque esta vez deberá disputar el encuentro como visitante en Managua.

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