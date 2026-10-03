A revalidar su rótulo de potencia mundial: Colombia dice presente en los World Skate Games

170 deportistas de Colombia estarán participando en los World Skate Games que se llevarán a cabo en Asunción, Paraguay.

Colombia estará en el World Skate Games 2026 | COC

Los World Skate Games se toman el mes de octubre. Desde el 2 hasta el 18 de presente mes en Asunción, Paraguay, se estará disputando uno de los campeonato más importantes para el patinaje mundial. Por su parte, Colombia dirá presente en 10 modalidades diferentes.

En esta ocasión en campeonato mundial se desarrollarán en diferentes escenarios de la capital paraguaya distribuidos en cuatro grandes sedes. el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes, el Distrito Centro–Costanera de Asunción y el Cerro Lambaré.

La delegación de Colombia para los World Skate Games 2026

Una delegación con aproximadamente 200 personas, es lo que representará a Colombia en los World Skate Games. 170 deportistas distribuidos en, 28 atletas de patinaje de velocidad, 24 de patinaje artístico y 40 de hockey en línea estarán presentes en las categorías de júnior damas, y sénior y junior varones.

La modalidad de skateboarding tendrá la presencia de 12 colombianos. Por su parte, el inline downhill contará con 17 ‘cafeteros’ y el roller freestyle 13. Mientras que, el hockey patín será testigo de tres selecciones Colombia y un total de 29 deportistas.

Por último, pero no menos importante. El skate cross tendrá en acción a tres ‘tricolores’, en inline slalom será la misma cantidad de colombianos y un atleta nacido en Colombia también dirá presente en la modalidad de scooter. Todo esto con el fin de seguir revalidando el rótulo de potencia mundial en el patinaje.

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