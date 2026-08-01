Spider-Man: Brand New Day rompe récord en taquillas, el Hombre Araña alcanza los 167 mdd

Tom Holland regresó como Peter Parker y superó una marca de taquilla que Avengers que Endgame conservaba desde 2019

Sony estrenó la cinta en 4 mil 487 salas de Norteamérica | @SpiderManMovie

Spider-Man: Brand New Day estableció un nuevo récord de recaudación durante su primer día en los cines de Estados Unidos y Canadá. Los reportes iniciales colocaron la cifra cerca de los 167 millones de dólares, aunque los datos actualizados de Sony y los registros de taquilla elevaron el total a 168 millones de dólares durante el viernes 31 de julio de 2026.

La cuarta película individual protagonizada por Tom Holland como Peter Parker superó una marca que se había mantenido durante más de siete años. El resultado incluye los 72 millones de dólares obtenidos en las funciones anticipadas del jueves, además de la venta de boletos registrada durante su jornada formal de estreno en 4 mil 487 complejos de Norteamérica.

¿Por qué la nueva película de Spider-Man rompió el récord histórico en taquillas?

La película rompió el récord porque sus 168 millones de dólares superaron los 157.46 millones que Avengers: Endgame había recaudado en su primer día. La diferencia entre ambas producciones fue de poco más de 10.5 millones de dólares, de acuerdo con los datos actualizados del mercado norteamericano.

Uno de los factores medibles fue el desempeño de las funciones previas. Spider-Man: Brand New Day consiguió 72 millones de dólares durante el jueves por la noche, cifra que formó parte de su recaudación del viernes y que también rebasó el récord de 60 millones establecido por Avengers: Endgame en 2019.

Sony también realizó el estreno en 4 mil 487 cines de Estados Unidos y Canadá, la distribución más amplia utilizada para una película de Spider-Man. El despliegue permitió disponer de una mayor cantidad de funciones desde las primeras horas del día y superar el promedio por complejo que había registrado Endgame.

El estreno llegó después de que Spider-Man: No Way Home había dejado una referencia de 260.1 millones de dólares durante su primer fin de semana en Norteamérica. Brand New Day superó más de la mitad de aquella cantidad durante su primera jornada y quedó encaminada a establecer una nueva marca de apertura para la franquicia, a la espera del cierre oficial del domingo.

¿Qué película tenía el récord y cuándo pasó?

Avengers: Endgame poseía el récord del mayor día de estreno en la historia de la taquilla de Estados Unidos y Canadá. La producción de Marvel Studios consiguió exactamente 157 millones 461 mil 641 dólares el viernes 26 de abril de 2019, cuando comenzó su exhibición comercial en Norteamérica.

Aquella cifra había permanecido como la referencia durante siete años. Endgame también conservaba el récord de funciones previas con 60 millones de dólares, además del mayor fin de semana de estreno doméstico con alrededor de 357 millones de dólares.

Spider-Man: Brand New Day ya superó las dos primeras marcas, pero todavía necesitaba completar su actividad del sábado y domingo para conocer si también podía alcanzar el récord del fin de semana completo. Las proyecciones iniciales situaron su apertura entre 325 y 342 millones de dólares, por lo que el dato final permanecía pendiente.

¿Qué cantidad recaudó Spider-Man en su primer día y qué otros récords rompió?

Los primeros cálculos difundidos durante la mañana del sábado ubicaron el estreno en 167 millones de dólares, cantidad utilizada en los reportes iniciales. Posteriormente, Sony confirmó una recaudación de 168 millones en 4 mil 487 ubicaciones.

Con ese resultado, Brand New Day consiguió el mayor día de estreno de todos los tiempos en Norteamérica, además del mejor primer día para una producción distribuida por Sony Pictures y para cualquier película de la franquicia de Spider-Man.

La cinta también estableció el récord de funciones previas con 72 millones de dólares, por encima de los 60 millones obtenidos por Avengers: Endgame. Esa cantidad superó igualmente los registros previos de Spider-Man: No Way Home y de las demás producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

En cuanto a la saga del Hombre Araña, el nuevo estreno quedó por encima de cualquier jornada individual registrada por las películas anteriores. No Way Home continúa, por ahora, con el mayor fin de semana de apertura de Spider-Man, con 260.1 millones de dólares, aunque Brand New Day tenía proyecciones suficientes para superar esa cantidad una vez contabilizados sus primeros tres días.

El dato de 168 millones corresponde únicamente al mercado de Estados Unidos y Canadá. La recaudación mundial y el resultado completo del fin de semana se actualizarán después de sumar los ingresos internacionales y las funciones del sábado y domingo, por lo que las posiciones finales todavía pueden modificarse.

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