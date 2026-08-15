‘Coco 2’ regresa a la Tierra de los Muertos: todos los anuncios de Disney en D23 2026

La convención en Anaheim dejó fechas, repartos y primeros vistazos de películas y series de Pixar, Marvel, Lucasfilm, Disney Animation y Disney+

Disney anuncia fechas de estreno para Coco 2 e Increíbles 3 | @Pixar

La D23 2026 volvió a funcionar como escaparate para conocer buena parte del futuro de Disney. La compañía reunió en Anaheim, California, a actores, directores y responsables de sus diferentes estudios para presentar avances de películas, series, videojuegos y proyectos que llegarán durante los próximos años. El Disney Entertainment Showcase, realizado la noche del viernes 14 de agosto en el Honda Center, concentró las principales novedades de Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, Walt Disney Animation Studios y Disney+.

Para el público mexicano, uno de los anuncios que más sobresalió fue Coco 2. Pixar mostró nuevo arte conceptual de la continuación de la película inspirada en el Día de Muertos y confirmó que Miguel Rivera ya no será el niño que conocimos en 2017: la historia lo encontrará durante su adolescencia y lo llevará nuevamente a la Tierra de los Muertos.

La presentación, sin embargo, fue mucho más allá de Coco. Disney dio fechas para Frozen 3, Los Increíbles 3, Lilo & Stitch 2, X-Men y Star Wars: Starfighter, confirmó nuevos proyectos para Disney+ y presentó avances de producciones que abarcan desde finales de 2026 hasta 2029. Como D23 se desarrolla del 14 al 16 de agosto, el calendario todavía puede recibir novedades durante el resto de la convención.

Coco 2 muestra a Miguel adolescente y confirma el regreso de Ernesto de la Cruz

Pixar aprovechó su presentación para ofrecer uno de los primeros vistazos concretos a Coco 2. El nuevo arte conceptual presenta a Miguel como adolescente, todavía acompañado por su guitarra, varios años después de los acontecimientos que conectaron a la familia Rivera con sus antepasados. La secuela llegará exclusivamente a los cines en noviembre de 2029.

La otra confirmación está relacionada con Ernesto de la Cruz. Benjamin Bratt apareció durante el panel y Disney informó que el antagonista de la primera película tendrá presencia nuevamente en la historia. Su regreso provocará otro viaje de Miguel a la Tierra de los Muertos, aunque el estudio todavía no ha revelado por completo la trama.

Lee Unkrich y Adrian Molina, responsables de la primera entrega, vuelven a trabajar en el proyecto, mientras que Mark Nielsen estará a cargo de la producción. Con ello, Pixar mantiene parte del equipo creativo relacionado directamente con la película original.

Coco se estrenó en 2017 y construyó su historia alrededor de la familia Rivera, la música y elementos reconocibles del Día de Muertos en México, desde las ofrendas y el cempasúchil hasta la relación simbólica con quienes han fallecido. La primera cinta obtuvo los premios Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Recuérdame”.

La relación de Coco con otros proyectos de Disney también crecerá. Kingdom Hearts IV tendrá un mundo inspirado en la película de Pixar y está programado para finales de 2027. Al mismo tiempo, Disney prepara una serie animada de Kingdom Hearts para Disney Channel y Disney+, desarrollada junto con Square Enix y con participación de Tetsuya Nomura.

Pixar prepara Los Increíbles 3, Ghost Market y Gatto

Coco 2 no fue la única producción de Pixar presente en D23. El estudio mostró un primer vistazo de Los Increíbles 3, que volverá a colocar a la familia Parr en acción. Peter Sohn dirige la película, mientras Dana Murray y Brad Bird participan como productores. Su estreno quedó programado para el 16 de junio de 2028.

También se anunció Ghost Market, una historia original ambientada en Oahu, Hawái. La trama gira alrededor de un establecimiento que atiende a espíritus que permanecen atrapados entre la vida y la muerte, hasta que un joven llamado Kyle entra accidentalmente en ese espacio. Trevor Jimenez y Jesse Andrews dirigirán la película, prevista para marzo de 2028.

Antes llegará Gatto, dirigida por Enrico Casarosa, responsable de Luca. La cinta seguirá a Nero, un gato negro que vive en Venecia y mantiene una deuda con Rocco, un jefe de la mafia felina. Mark Ruffalo dará voz al protagonista y Laurence Fishburne interpretará a Rocco. Su estreno será el 5 de marzo de 2027.

Frozen 3 y Zootopia 3 encabezan el futuro de Disney Animation

Walt Disney Animation Studios utilizó D23 para ampliar dos de sus franquicias. La primera es Frozen 3, que llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027 y recuperará a Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven. Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad participaron en la presentación, donde también se mostró nueva animación de la cinta.

Las imágenes anticiparon la aparición de una nueva figura con poderes capaces de enfrentarse a los de Elsa. Jennifer Lee y Trent Correy estarán a cargo de la dirección, mientras que Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez regresan como compositores.

Además, el estudio confirmó que Zootopia 3 ya se encuentra en una etapa inicial de desarrollo. Ginnifer Goodwin y Ke Huy Quan participaron en el anuncio junto con Jared Bush, aunque todavía no existe una fecha de estreno para la tercera película.

Lilo & Stitch 2, Enredados y La Era de Hielo también tienen novedades

Disney continuará explotando varias de sus franquicias de acción real. Lilo & Stitch 2 comenzará su producción en Hawái durante 2026 y llevará al cine a Angel, el personaje rosa relacionado con Stitch. Chris Sanders dirigirá la película, que tiene programado su estreno para el 26 de mayo de 2028.

Otro proyecto que avanza es la adaptación en acción real de Enredados (Tangled). Teagan Croft interpretará a Rapunzel, Milo Manheim será Flynn Rider y Kathryn Hahn aparecerá como Madre Gothel. El reparto incluye además al mexicano Diego Luna, quien interpretará a un nuevo personaje llamado Hawthorne. La película, dirigida por Michael Gracey, llegará a los cines el 31 de marzo de 2028.

Antes, el 5 de febrero de 2027, se estrenará Ice Age: Boiling Point, con Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck de regreso. D23 presentó además a Jurassic Scrat, un nuevo integrante de la familia del personaje que durante años ha perseguido su bellota.

Disney también mostró un nuevo avance de The Bluey Movie, que llegará a las salas el 6 de agosto de 2027, mientras que una nueva película de Los Simpson tiene fijado su estreno para el 3 de septiembre de 2027.

X-Men estrena elenco y Marvel prepara Avengers: Doomsday

Marvel Studios reservó una parte de la presentación para el futuro de los mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel. La próxima película de X-Men llegará a los cines el 5 de mayo de 2028 bajo la dirección de Jake Schreier.

D23 permitió conocer buena parte del reparto. Sadie Sink será Jean Grey; Kit Connor, Scott Summers/Cíclope; Christopher Abbott, Charles Xavier; Samara Weaving, Emma Frost; Inde Navarrette, Rogue; y Maya Boyd, Storm. Adam Driver interpretará a Nathaniel Milbury, también conocido como Mister Sinister.

Marvel presentó además un nuevo vistazo de Avengers: Doomsday, que se estrenará el 18 de diciembre de 2026. Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom y compartirá película con personajes procedentes de distintas etapas y franquicias de Marvel. Entre los nombres confirmados se encuentran Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Florence Pugh, Ian McKellen, Patrick Stewart, Tenoch Huerta Mejía y Mabel Cadena.

Para Disney+, Marvel también prepara VisionQuest, serie protagonizada por Paul Bettany y James Spader que cerrará la historia iniciada en WandaVision y continuada en Agatha All Along. Su estreno está programado para el 14 de octubre de 2026.

Star Wars: Ahsoka regresa y Ryan Gosling protagonizará Starfighter

Lucasfilm también tuvo presencia en la D23 2026. La segunda temporada de Ahsoka llegará exclusivamente a Disney+ el 20 de enero de 2027. Rosario Dawson regresará como Ahsoka Tano y Hayden Christensen también estuvo presente durante la presentación junto con Eman Esfandi y Dave Filoni.

En cine, Star Wars: Starfighter llegará el 28 de mayo de 2027. Shawn Levy dirige la película y Ryan Gosling encabeza el reparto. Disney adelantó que la historia seguirá a un personaje que se ve obligado a confrontar su pasado antes de quedar involucrado en una nueva aventura dentro de la galaxia.

Junto a Gosling estarán Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Jamael Westman, Daniel Ings, Flynn Gray y Amy Adams. Jonathan Tropper escribió el proyecto, que cuenta con Shawn Levy y Kathleen Kennedy entre sus productores.

Disney+ suma Percy Jackson, Oswald y Kingdom Hearts

La plataforma de streaming también tendrá estrenos durante los próximos meses. Percy Jackson y los dioses del Olimpo regresará con su tercera temporada el 20 de noviembre de 2026. Los nuevos episodios adaptarán elementos de The Titan’s Curse, tercer libro de la saga de Rick Riordan.

El 17 de febrero de 2027 llegará Oswald, una producción que combinará acción real y animación alrededor de Oswald the Lucky Rabbit, personaje creado por Walt Disney antes de Mickey Mouse. Jon Favreau participa como creador, guionista, director y productor ejecutivo.

A ellos se sumará la serie animada de Kingdom Hearts, todavía sin fecha confirmada. Disney indicó que será una nueva historia inspirada en los videojuegos y desarrollada junto con Square Enix.

Calendario de estrenos de Disney después de D23 2026

Entre las producciones que ya tienen una fecha o ventana anunciada se encuentran:

14 de octubre de 2026: VisionQuest | Disney+

VisionQuest | Disney+ 20 de noviembre de 2026: Percy Jackson y los dioses del Olimpo, temporada 3 | Disney+

Percy Jackson y los dioses del Olimpo, temporada 3 | Disney+ 18 de diciembre de 2026: Avengers: Doomsday | Cines

Avengers: Doomsday | Cines 20 de enero de 2027: Ahsoka, temporada 2 | Disney+

Ahsoka, temporada 2 | Disney+ 5 de febrero de 2027: Ice Age: Boiling Point | Cines

Ice Age: Boiling Point | Cines 17 de febrero de 2027: Oswald | Disney+

Oswald | Disney+ 5 de marzo de 2027: Gatto | Cines

Gatto | Cines 28 de mayo de 2027: Star Wars: Starfighter | Cines

Star Wars: Starfighter | Cines 6 de agosto de 2027: The Bluey Movie | Cines

The Bluey Movie | Cines 3 de septiembre de 2027: nueva película de Los Simpson | Cines

nueva película de Los Simpson | Cines Finales de 2027: Kingdom Hearts IV | Videojuego

Kingdom Hearts IV | Videojuego 24 de noviembre de 2027: Frozen 3 | Cines

Frozen 3 | Cines Marzo de 2028: Ghost Market | Cines

Ghost Market | Cines 31 de marzo de 2028: Enredados, live action | Cines

Enredados, live action | Cines 5 de mayo de 2028: X-Men | Cines

X-Men | Cines 26 de mayo de 2028: Lilo & Stitch 2 | Cines

Lilo & Stitch 2 | Cines 16 de junio de 2028: Los Increíbles 3 | Cines

Los Increíbles 3 | Cines Noviembre de 2029: Coco 2 | Cines

Coco 2 | Cines Sin fecha: Zootopia 3 y la serie animada de Kingdom Hearts.

Te puede interesar: