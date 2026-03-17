Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana y dónde ver Exatlón México hoy martes 17 de marzo?

Con la última victoria del Equipo Azul por la Villa 360, el conjunto celeste aparece como el favorito para llevarse el nuevo Duelo de los Enigmas

El Equipo Azul y Equipo Rojo pelearán por el Duelo de los Enigmas | X: @ExatlonMx

Con la semana 25 de Exatlón México en marcha, la intensidad del reality alcanza uno de sus puntos más altos, ya que la rivalidad entre el Equipo Azul y el Equipo Rojo se ha ido endureciendo con el paso de los episodios. El dominio reciente del conjunto celeste, que llega con una racha positiva, ha elevado la presión sobre sus rivales, generando un ambiente cada vez más competitivo en cada circuito.

Este martes 17 de marzo se disputará un nuevo Duelo de los Enigmas, una prueba que podría marcar un antes y un después en la semana. Para el Equipo Rojo, el enfrentamiento representa una oportunidad clave para cambiar la inercia negativa y recuperar terreno, mientras que los azules buscarán aprovechar su buen momento para inclinar aún más la balanza a su favor.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver el Duelo de los Enigmas hoy martes 17 de marzo?

Claro Sports te mantiene al tanto de todo lo que sucede en Exatlón México 2026, incluyendo spoilers, adelantos y los momentos más relevantes de cada episodio. Si quieres seguir el reality en tiempo real, puedes verlo de lunes a viernes a las 20:30 horas (tiempo del Centro de México), mientras que los domingos, cuando se llevan a cabo las eliminaciones, la transmisión inicia a las 20:00 horas.

El programa conserva su horario estelar para que no te pierdas ninguna de las competencias decisivas ni los duelos entre atletas. Además de la transmisión en televisión, también puedes acceder a los episodios mediante la app y el sitio oficial de TV Azteca. Y si no alcanzas a verlo en vivo, siempre tienes la opción de disfrutar el capítulo más tarde a través de YouTube.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas este miércoles en Exatlón y en qué consiste la competencia?

El Equipo Azul de Exatlón México parte como el principal candidato para llevarse el Duelo de los Enigmas este 17 de marzo, respaldado por la intensidad que dejó ver en el adelanto del episodio. La postura de Koke Guerrero evidenció que los celestes no apostarán por la cautela, sino por tomar el control desde el primer momento. Su meta es clara: lanzar un “golpe de autoridad” que confirme su dominio en la competencia, aunque para conseguirlo tendrán que sortear un reto que demanda exactitud, táctica y nervios de acero.

Aun así, nada está decidido. Enfrente, los escarlatas siguen al acecho y no están dispuestos a dejar espacio fácilmente. Si bien las apuestas favorecen al conjunto azul, competidores como Mono Osuna podrían cambiar el panorama de la competencia. Por ahora, algunos sitios especializados apuntan a que la victoria podría caer en manos del conjunto celeste, pero como siempre la producción de Exatlón México asegura que ninguna de las versiones que surgen son oficiales.

El Duelo de los Enigmas es una prueba especial dentro de la competencia que mezcla exigentes circuitos físicos con desafíos mentales, donde incluso el factor suerte puede influir a favor o en contra de los equipos participantes. El objetivo principal es elegir entre distintas cajas misteriosas, las cuales esconden desde recompensas que pueden marcar una ventaja importante en la contienda, hasta premios de menor impacto.

Batalla por el Power Token en Exatlón México: ¿Qué es y qué beneficios le da al ganador?

Desde hace algunas semanas, la producción de Exatlón México implementó un nuevo concurso llamado Batalla por el Power Token, una prueba que podría volver a realizarse este martes 17 de marzo. Al tratarse de una dinámica reciente, los fanáticos aún desconocen si el formato o las reglas cambiarán en cada emisión, lo que añade un elemento de incertidumbre y expectativa entre la audiencia.

Lo que sí se mantiene claro es que el reto otorga como premio una ficha que funciona como dinero dentro del banco del programa, la cual puede intercambiarse por ventajas estratégicas, como productos de tecnología o beneficios en la eliminación, según el portal oficial. Además, esta prueba se divide en ramas femenil y varonil. Por ahora, rumores de sitios especializados como Gluc señalan a Mono y Humberto como los posibles favoritos para imponerse en la competencia varonil.

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