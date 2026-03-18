Larcamón se queja del calendario: “Es tremendamente exigente jugar contra Mazatlán en menos de 72 horas”

El técnico celebra el pase de Cruz Azul a cuartos de final en Concachampions tras eliminar a Monterrey, pero destaca los desafíos físicos, las lesiones y el calendario exigente

Nicolás Larcamón se queja del calendario en la Liga MX. Imago 7

El director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, expresó su satisfacción por el pase de su equipo a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, luego del empate a un gol en el Estadio Cuauhtémoc ante los Rayados de Monterrey en el duelo de vuelta de los octavos de final, que dejó un marcador global de 4-3 a favor de la Máquina.

“Las sensaciones son muy positivas. Siento que resolvimos una serie de octavos que tranquilamente podría haber sido una instancia de final. Fue sumamente exigente y emocionalmente nos puso a prueba cuando ellos encontraron el gol rápido. Se ganó, se clasificó y seguimos en ambos frentes con muy buenas perspectivas”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Con respecto a las decisiones en la alineación, Larcamón fue cuestionado sobre el rol de Gabriel ‘Toro’ Fernández, quien ha sido suplente en los últimos encuentros a favor de Nicolás Ibáñez.

“Venimos repartiendo los minutos. El Toro venía de ser decisivo, pero traía una sensación incómoda de alguna dolencia. Aprovechamos la virtud de ambos y en estos últimos partidos Nico se impuso un poco más, pero para el cierre del semestre necesitamos de los dos. Sin él (Toro) vamos a estar muy complicados para alcanzar lo que nos planteamos”, explicó el técnico celeste.

En cuanto al próximo desafío que se les presenta, el enfrentamiento contra el LAFC de la MLS en los cuartos de final de la Concachampions, Larcamón dejó claro que no será fácil, pero confía en la capacidad de su equipo.

“Será otra serie que podría ser una instancia decisiva. Es sumamente exigente porque LAFC tiene jerarquía y se hace muy fuerte de local. Conozco ese estadio y sé que el clima se hace sentir, es un factor. Pero confío mucho en lo que somos capaces de lograr en ese cruce”, comentó.

Además, el calendario apretado no es un detalle menor, pues la carga de partidos se está intensificando tanto en liga como en Concacaf. Larcamón también se refirió a cómo gestionará la carga de trabajo de sus jugadores, reconociendo la complejidad de los desplazamientos.

“Viene siendo exigente, sumado a la logística de los desplazamientos. Mi confianza radica en la respuesta y el compromiso de los jugadores. Hay un grupo con ganas de trascender y coronarse. La respuesta ha estado en estos primeros 15 partidos del semestre y la ambición es seguir en esa línea“, agregó el estratega.

Ante este desafío, también habló sobre la situación de Christian Ebere, flamante refuerzo, quien no ha tenido suficientes minutos en el campo debido a su adaptación a la altitud y el estilo de juego del equipo.

“Christian está en proceso de adaptación a la altitud. Llegó cuando estábamos apremiados por la seguidilla de partidos y no ha tenido semanas largas de entrenamiento. Él tiene que estar preparado; a veces en clubes como este la oportunidad tarda un poco más por la jerarquía del plantel, pero confío en él”, señaló Larcamón.

Para cerrar, el técnico de la Máquina reconoció que el partido contra Mazatlán por la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que se jugará en menos de 72 horas, será una prueba física para el equipo.

“Es tremendamente exigente por lo apretado del calendario. Creo que se podría haber tenido más criterio para programar ese partido en viernes, habiendo menos de 72 horas desde que terminó este. A pesar de la complejidad logística de viajar a Mazatlán, confío en que el equipo va a competir muy bien. Ojalá podamos sumar de a tres porque serían puntos valiosísimos para la fase regular”, concluyó.

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