Nicolás Sánchez, tras la eliminación ante Cruz Azul: “En el vestidor no se respira aires de fracaso”

Tras quedar eliminados en la Concachampions 2026, el técnico del Monterrey destacó que ahora el enfoque será en la Liga MX y la importancia de superar las adversidades

Rayados de Monterrey fue eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026 en los octavos de final por Cruz Azul, luego de empatar 1-1 en el partido de vuelta disputado en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, que dejó el marcador global 4-3 a favor de los celestes. Pese al resultado, el técnico Nicolás Sánchez no utilizó el término “fracaso” para calificar la eliminación de la Pandilla, asegurando que, aunque el momento es triste, el ambiente en el vestidor no refleja una derrota total.

“Lo que menos se respira en el vestidor son aires de fracaso. Claramente hay tristeza porque queríamos segur, entendiendo cómo venía la cosa, nos centramos en competir, elevar el nivel de competencia en los partidos, entrenamientos casi no tenemos, los hemos centrado en recuperar. Estamos dolidos, pero nos apoyamos en lo positivo“, expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Reconoció que la eliminación dejó un sabor amargo, pero destacó que la exigencia sigue siendo alta y que el equipo ha estado trabajando en elevar su nivel de competencia a lo largo de los partidos.

“Hoy se entrena entre 50 minutos, una hora 15, una hora y 30, como máximo“, explicó Sánchez, aclarando que la forma de entrenar es diferente y más ajustada debido al apretado calendario, mismo que les ha pasado factura con lesiones en jugadore claves, como el caso de Alonso Acevez, quien no terminó el partido ante la Máquina.

“Una jugada donde él pasa y tiene una molestia con el rival, hace un movimiento raro. Hasta que no se hagan estudios y no veamos la gravedad de la lesión no puedo decir nada. Sumado a las lesiones de los demás, nos es para nada agradable”, explicó. “Nos estamos acostumbrando a competir de esta manera y, aunque las lesiones han sido un problema, los jugadores entienden que estamos por buen camino”, agregó con optimismo.

En cuanto al futuro de Rayados, el técnico dejó claro que no permitirá que la eliminación afecte el rendimiento en la Liga MX. “Ahora tenemos que centrarnos en la Liga, no podemos quedarnos estancados“, indicó Sánchez, quien confía en que su equipo puede superar la adversidad y continuar peleando por los objetivos en la liga.

El próximo desafío para los albiazules será contra Chivas, en el Gigante de Acero, donde Rayados buscará romper una racha de cuatro partidos sin triunfo. Este partido se presenta como crucial para mantener las aspiraciones de campeonato en la Liga MX.

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