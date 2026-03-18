¡Cruz Azul sigue adelante! Elimina a Rayados y se mete a cuartos de final

A pesar del tanto tempranero de los regiomontanos, los celestes lograron controlar el partido. El golazo de José Paradela le permitió al Azul manejar el segundo tiempo

Cruz Azul logró asegurar su pase a los cuartos de final de la Concachampions tras empatar 1-1 contra Rayados en la vuelta de los octavos de final. A pesar de los esfuerzos de Monterrey, quienes comenzaron con ventaja gracias a un gol temprano, el equipo celeste supo mantener su ventaja global y, con una destacada actuación colectiva, selló la eliminación de los regiomontanos de la competencia tras firmar el 4-3 global. La Máquina sigue adelante en su camino hacia la gloria en la Concachampions, mientras que Rayados se despide tras no lograr remontar la serie.

La primera mitad arrancó con mucha intensidad, con ambos equipos buscando el control del balón desde el inicio. Cruz Azul casi inaugura el marcador en los primeros minutos, cuando un pase raso por la derecha estuvo cerca de ser contactado por Nicolás Ibáñez, pero la jugada no logró concretarse. Los Rayados no lograban salir con facilidad desde su defensa, y la presión de la Máquina era palpable.

¡El marcador global se pone 3-3 con un golazo! 💥 pic.twitter.com/aW0K8LDP4X — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

A pesar de dicha presión, fueron los regiomontanos quienes sorprendieron primero. A los 7 minutos, Jorge Rodríguez aprovechó un pase de Roberto de la Rosa y, con un potente disparo desde fuera del área, venció a Andrés Gudiño. El gol encendió a los Rayados, quienes con este tanto emparejaban el marcador global a 3-3 y los ponían a solo un tanto del objetivo. Para su mala suerte, Cruz Azul no se dejó amedrentar y se mantuvo firme en su búsqueda por el pase.

A medida que avanzaba la primera mitad, los Rayados tuvieron otra oportunidad clara, pero el intento de Jesús Corona fue detenido por Andrés Gudiño, quien siguió siendo un pilar en la portería celeste. El partido comenzó a volverse más físico y menos fluido, con las imprecisiones aumentando por ambos lados. La lesión de Alonso Aceves, que dejó el campo en el minuto 22, fue un duro golpe para los Rayados, quienes perdieron a uno de sus hombres clave en la defensa.

La segunda mitad empezó con una clara respuesta de los capitalinos. Apenas iniciado el complemento, José Paradela sorprendió a la defensa de Monterrey con un remate “de tacón” que se coló en el ángulo inferior derecho, marcando el empate 1-1 y dejando a los Rayados con pocas opciones. Este gol dejó a los regiomontanos con la obligación de anotar al menos dos goles para conseguir la clasificación. La tarea parecía cada vez más difícil.

Paradela con un toque de clase ✨ pic.twitter.com/Fg9FcwnWUg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

A los 56 minutos, los locales comenzaron a tomar el control total del partido. Un disparo de Agustín Palavecino desde fuera del área fue bloqueado, pero la confianza celeste estaba en aumento, y la defensa de Monterrey se veía cada vez más vulnerable. A medida que el tiempo avanzaba, los Rayados se mostraban incapaces de crear jugadas de peligro. La doble modificación de Monterrey a los 69 minutos, con la entrada de Ricardo Chávez y Uros Djurdjevic, no logró cambiar el rumbo del encuentro.

Cruz Azul, por su parte, no solo defendió bien, sino que también manejó el ritmo del partido con inteligencia. A medida que se acercaba el final, los celestes supieron enfriar el encuentro y mantener la posesión del balón. Los Rayados, con el cansancio acumulado y la desventaja de tener que marcar dos tantos, comenzaron a perder la esperanza. En el minuto 78, Ricardo Chávez intentó un disparo a larga distancia, pero la pelota llegó sin problemas a las manos de Gudiño. ‘Tecatito’ y ‘Djuka’ también buscaron aparecer en el marcador, pero sus intentos fueron inútiles.

El silbatazo final llegó y el empate 1-1 selló el destino de ambas escuadras. El resultado global terminó 4-3 a favor de Cruz Azul, quienes lograron avanzar a los cuartos de final con un sólido control del partido y una gran actuación colectiva. Los Rayados se despidieron de la competencia, con la mirada puesta en recuperar fuerzas para el resto del torneo local.

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